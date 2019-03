Slår alarm om unges cannabis-avhengighet

Debatten rundt cannabis-bruk har de siste årene holdt god kok blant nordmenn. Enkelte politiske ungdomspartier er åpne om et legaliserings-ønske, samtidig som rusreformen er under arbeid.

Parallelt viser rapporten «Treatment of cannabis-related problems in the Nordic countries 2019» av Nordens velferdssenter at behovet for behandling av cannabisproblemer har økt i alle de nordiske landene.

Cannabistallene blant de svært unge som behandles, er ekstra høye.

Vanlig rusmiddel

Etter alkohol er cannabis det vanligste rusmiddelet i Norden, står det i rapporten.

I Norge har 10 prosent av alle under rusbehandling cannabis som sitt største problem.

Tallene er høyere i de andre nordiske landene. I både Finland og på Island er cannabis det største problemet blant en tredjedel av alle som behandles for rusrelaterte problemer.

Ifølge rapporten er cannabis langt på vei det største problemet blant nykommere i rusbehandlingen i Danmark.

– Svært unge

Ifølge studien er ikke cannabisbrukere en ensartet gruppe. Brukerne er fordelt på forskjellige alders- og sosiale grupper.

– I tillegg er de som behandles for cannabisproblemer svært ofte unge, og i hovedsak menn, sier Kerstin Stenius, en av forskerne bak rapporten i en pressemelding.

Annet cannabisbrukere har til felles, er at de har et samtidig bruk av flere rusmidler, psykiske lidelser og manglende sosiale ressurser.

– Til tross for gode initiativer og økt faglig fokus, er det identifiserbare mangler i alle de nordiske landene når det gjelder støtte og behandling som tilbys personer med cannabisrelaterte problemer, sier Stenius.

Ser stor økning

Psykologspesialist ved Blå Kors Poliklinikk Oslo, Helene Haavik Hjelbak, kan fortelle at de ser en økning blant unge mennesker som ønsker hjelp med cannabis-avhengighet.

– Det er stort sett avhengighet det handler om, og de ønsker ofte hjelp fordi det går utover nære relasjoner, i tillegg til jobb og skole, sier Hjelbak.

Blå Kors ser at cannabis raskere enn alkohol utvikler seg til å bli et daglig forbruk. Daglig bruk kan over tid bli til avhengighet. Hjelbak mener noe av årsaken kan ligge i at cannabis gir en lettere rus, som gjør at man lettere kan være påvirket hele dagen, og samtidig fungere nogenlunde normalt

– De som kommer til oss er ofte unge mennesker som røyker flere ganger om dagen, og er derfor påvirket hele dagen selv om de er på skole eller jobb.