Tiltalt for å ha stjålet narko og hatt sex med informant: – Han gleder seg til å forklare seg

I den ti punkter lange tiltalen er politimannen i 50-årene tiltalt for for å ha misbrukt sin stilling for å oppnå seksuell omgang med en informant i narkotikamiljøet.

Han er også tiltalt for å ha forsynt seg av både dopingpreparater, selvbruningstabletter og narkotiske stoffer fra politiets beslagsrom og for å ha oppbevart narkotiske stoffer hjemme. Politimannen nekter straffskyld for alle punktene i tiltalen unntatt et punkt som omhandler ulovlig oppbevaring av en springkniv.

– Han erkjenner straffskyld for å ulovlig å være i besittelse av en springkniv, utover det erkjenner han ikke straffskyld på noen punkter under tiltalen, sier politimannens forsvarer, Bernt Heiberg til TV 2.

Spesialenheten for politisaker startet etterforskning etter at et beslag av to gram amfetamin som var forsvunnet fra beslagsrommet tilfeldigvis ble funnet igjen på den erfarne politimannens skrivebord. Under etterforskingen ble det avdekket flere forhold som spesialenheten mener er straffbare.

– Det mest alvorlige forholdet dreier seg om å utnytte seg av sin stilling for å oppnå seksuell omgang, sier etterforskningsleder i spesialenheten for politisaker, Per Martin Utkilen.

Trodde de var kjærester

Informanten forklarte i retten i dag at hun trodde hun hadde et kjæresteforhold med politimannen, men at hun i dag føler seg brukt.

– Det alvorlige er det som fornærmede fortalte i dag, at hun opplevde et svik knyttet til at hun har vært en sårbar jente som har vært en informant i forhold til politiet. Og så har han utnyttet henne på en måte, som hun opplever nå, har vært svært vanskelig, sier kvinnens bistandsadvokat, Inger Johanne Reiestad Hansen.

– Hun forelsket seg i politimannen. Men hun opplever nå at han utnyttet henne til egen tilfredsstillelse

– Hva gjør denne saken så alvorlig?

– Det er at dette er en polititjenestemann som arbeidet med narkotikasaker. Fornærmede var i et rusmiljø og han benyttet henne både som informant og som en elskerinne.

Nekter for seksuell kontakt

Informanten beskrev i retten detaljert hvordan hun hadde seksuell omgang med politimannen. Politimannen, som først skal forklare seg i retten i morgen, nekter for at det har vært noen slik kontakt.

– Han bestrider enhver seksuell kontakt med henne, det har ikke vært en slik relasjon. Han har snakket med henne, han har hatt en dialog med henne, han har hatt kontakt og hjulpet henne når hun har tatt kontakt med ham, på lik måte han har hatt med andre i dette miljøet over lang tid, sier forsvarer Heiberg.