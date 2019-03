Ifølge Süddeutsche Zeitung og kringkastingsselskapet WDR vil den nye loven ikke få tilbakevirkende kraft, og den vil bare gjelde fremmedkrigere som er over 18 år og som også har et annet statsborgerskap enn tysk.

Statsminister Angela Merkels CDU-parti ble enig med CSU og SPD om dette da de tre partiene inngikk avtale om en koalisjonsregjering i 2017, men først nå blir det lovfestet. Ifølge innenriksminister Horst Seehofer og CSU skyldes dette motstand innen CDU.

Over 800 europeiske fremmedkrigere som tidligere kjempet for den ytterliggående islamistgruppa IS i Syria og Irak, sitter nå i kurdisk fangenskap nord i Syria.

Den kurdiske militsen som holder dem fanget ønsker å bli kvitt dem, men europeiske land nøler, vel vitende om at det vil bli vanskelig å få dem straffedømt.

