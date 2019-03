Knallhardt oppgjør med Skei Grande: – En tabbe

– Hvis det er sånn at Venstre gjør et dårlig kommunevalg, er det behov for fornyelse i ledelsen?

– Ja. Det er naturlig. Man har en ledertrio som sittet i flere år. Alle partier må fornye seg og få nye impulser. Vi har lansert vår kandidat til ledelsen, som er Sveinung Rotevatn, sier Hansmark.

I 2020 har Trine Skei Grande vært leder i ti år, og nestlederne Terje Breivik og Ola Elvestuen har vært nestledere i åtte og tolv år.

Snakker uforståelig

Hansmark har sine teorier om hvorfor partiet sliter på målingene. Han mener statsrådene til Venstre ikke snakker et språk velgerne forstår.

– Det er et problem at statsrådene våre snakker i et embetsverkspråk, som er uforståelig. Det er blitt et enormt problem i Venstre. Vi snakker om at «nå kommer kulturmeldingen, nå kommer frivillighetsmeldingen, nå kommer langtidsplanen for høyere utdanning, nå kommer klimarisikoutvalget». Vi må si rett ut hva vi ønsker å oppnå og hva vi vil prioritere, sier Unge Venstre-lederen.

Han mener både Iselin Nybø, Ola Elvestuen og Trine Skei Grande snakker et «embetsverkspråk».

FÅR KRITIKK: Iselin Nybø og Ola Elvestuen. Foto: Pedersen, Terje

– Kritikken om at vi snakker uforståelig treffer alle statsrådene våre. Jeg synes alle tre snakker til velgerne som de snakker til Stortinget eller embetsverket sitt. Jeg savner at man snakker med hjertet. Jeg savner at man kommuniserer Venstres verdier. Det handler også om at man er dårlige på å fange opp det som rører seg i folkelivet og ikke tar tak i et politisk problemer.

Samtidig etterlyser Hansmark at Skei Grande ser til Frp-leder Siv Jensen for inspirasjon.

– Vi er de snilleste i regjering og forsvarer kompromissene, mens Frp oftere sier hva de egentlig ønsker. Et eksempel er på asylpolitikken, hvor Siv Jensen tydelig sier at «vi ikke skal ta imot noen flyktninger fra EU», Erna Solberg sier at «jo, vi står på lag med EU», også kommer Venstre og sier «dette finner vi en løsning på i regjeringen».

Da TV 2 var til stede på et medlemsmøte i Oslo Venstre i forrige uke omtalte han sitt eget parti som en «udefinert masse».

– Vi går også ut og forsvarer abortkompromisset, som vi egentlig ikke trenger å gjøre i det hele tatt. Vi føler et slags behov for å være et styringsparti, som er forpliktet til å ta alle debattene. Fremskrittspartiet derimot sier: «dette har vi fått til, dette har vi tapt», sier Hansmark.

ENDRING: Sondre Hansmark ber om at Venstre-leder Trine Skei Grande tar tydelige grep.

Mangler et klart prosjekt

Hansmark etterlyser Venstres tydelige politiske prosjekt. Han mener partiet har mye å lære av konkurrentene på venstresiden.

– Vi har i veldig liten grad et knippe prosjekter vi skal løse. Rødt og SV er helt geniale for tiden i måten de snakker om Forskjells-Norge, og retorikken deres er et eksempel til etterfølgelse. Vi er spredt utover mange saker. Vi snakker om kultur, forskning, høyere utdanning, miljø, næring, skole og sosialt ansvar. Vi har et prosjekt der vi er ekstremt brede, men det fungerer ikke, sier han.

Han mener partiet har «snakket seg bort» fra Venstres mantra om «mest mulig frihet og samtidig ta vare på de aller svakeste i samfunnet.»

– Vi er forferdelig dårlige på å bygge problembeskrivelser og snakke om verdier. Audun Lysbakken sier man skal ha en økonomisk politikk «for de mange - ikke for de få». Vi i Venstre har ingen større himmel over oss for tiden, som forteller hva vårt viktigste prosjekt er.

Skei Grandes kultur-tabbe

Hansmark mener Venstre heller ikke har valgt de rette statsrådspostene. Han mener Trine Skei Grande gjort en tabbe da hun valgte å bli kulturminister.

– Det var uten tvil en tabbe. Dette var ikke en del av en overordnet strategisk diskusjon, hvor vi visste hvilke saker Venstre skulle prioritere de neste årene. Man valgte kultur ut av det blå. Kultur er viktig for Venstre, men det har aldri vært en av topp tre viktigste sakene. At det skulle bli en av de viktigste sakene for oss kom som en overraskelse og en dårlig prioritering, sier ungdomspolitikeren.

Han trodde valget av kulturministerposten kunne frigjøre tid, slik at Skei Grande kunne bruke mer tid på Venstre.

– Det fordrer at man prioriterer ned å reise på alle festivalene og kulturarrangementene og at man tør å blande seg inn i andre viktigste saksfelt for Venstre, sier Hansmark.

Her mener han Skei Grande har sviktet.

– Trine er blitt for snever og det er kun kulturpolitikk som er fokuset. Skal man si at man skal ha et lett departement, så må man bruke tiden på å være partileder for Venstre. Hvorfor snakker ikke vi om rusreformen? Hvorfor snakker ikke Trine Skei Grande om klimapolitikk? Det er jo ikke slik at Siv Jensen bare snakker om finanspolitikk? spør Hansmark.

Han mener Venstre er det eneste partiet som bare forholder seg til sine departementet.

– Vi er de eneste som har gått så snevert inn i regjeringen og bare skal styre vårt departement. Jeg savner en partileder som snakker om det som er viktig for Venstre og ikke kun det som er viktig for oss på kulturfeltet, sier Hansmark.

Han understreker at partilederen gjør en «strålende jobb som kulturminister».

– Det handler ikke om at hun ikke gjøre en god jobb som kulturminister. Trine er en fantastisk kulturminister og kulturmiljøet er sjeleglad. Spørsmålet er hvor mye Venstre får igjen. Det er ikke et angrep på det Trine gjør, men vi burde bruke ressursene annerledes. Vi må blande oss i flere diskusjoner, sier Hansmark.

Tar til seg kritikken

TV 2 har forelagt kritikken og sitatene for Venstre-ledelsen. Trine Skei Grandes statssekretær ga jobben med å svare til Unge Venstre-favoritten Sveinung Rotevatn.

– Kriseforståelsen er så definitivt til stede hos partiledelsen. Målinger på 2-tallet er på ingen måte godt nok så kort tid før et viktig lokalvalg, sier Rotevatn til TV 2, og understreker at partitoppene nå er i gang med et reiseopplegg rundt i landet for å løfte partiet.

LYDHØR: Sveinung Rotevatn lover at partiet vil lytte til Unge Venstre. Foto: Kallestad, Gorm

Statssekretæren i klima- og miljødepartementet sier de vil ta til seg kritikken.

– Kritikken om at vi bruker et for komplisert språk i kommunikasjonen skal vi være lydhøre for. Det er fort gjort å dukke for dypt ned i departementsskuffen når man først få ansvaret for et viktig felt. Her er Unge Venstre mye flinkere til å snakke enkelt, og der har mange av oss mye å lære, sier Rotevatn.

Han tror Venstre vil løfte seg i tiden som kommer.

– Venstre er Norges liberale parti, og gudene skal vite at vi trenger noen i norsk politikk som forsvarer enkeltmennesket mot systemtankegang og autoritære krefter. Jeg er overbevist om at mer enn et par prosent av befolkningen ønsker et sterkt, grønt og liberalt parti i norsk politikk. Vi har gjort to gode valg på rad, og har ingen planer om å gjøre det dårligere fremover. Tvert imot.

Han sier det er feil tid å ta en diskusjon om posisjoner.

– I et demokratisk parti må det alltid være rom for å diskutere både personer og posisjoner, men nå er det bare et halvt år til valget. Jeg tror vi alle skal konsentrere oss om det. Ingen kommer til å gjøre et godt valg for oss. Det må Venstre gjøre selv, avslutter Rotevatn.