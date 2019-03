Klokken 18 fredag kveld ble de to søstrene meldt savnet fra deres hjem i California.

– De spurte om å gå en tur, noe moren deres sa nei til. Omtrent klokken 15 oppdaget hun at de ikke var i huset, sier Sheriff i Humboldt fylke, William Honsal, ifølge ABC News.

Jentenes mor, Misty Carrico, startet søket etter jentene med naboer og venner. Etter noen timer så de seg nødt til å ringe politiet for å finne det unge søskenparet.

Stort letemannskap

I nesten to døgn søkte letemannskaper etter de to jentene, vel vitende om at en regnstorm var spådd i området søndag ettermiddag.

Det var omtrent 250 personer involvert i søket, som bestod av ansatte ved flere sheriff-kontorer, alle nødetatene, helikoptre, frivillige og hundepatruljer.

Søket gikk over et område på nesten 50 kvadratkilometer. Også alle kjøretøy på vei inn og ut av området ble sjekket av politiet.

Fant spor

Lørdag formiddag fant letemannskapene emballasje fra müslibarer jentene hadde spist, og spor etter gummistøvler.

– Emballasjen ga oss en retning de hadde gått i, fra der de sist var sett og til det papiret lå, forteller sheriffbetjent Mike Fridley.

Det sparket i gang et nytt håp for letemannskapet, som kjempet mot klokken i søket etter jentene.

FUNNET: Jentene var tynt kledd da de ble funnet i skogen. Foto: Humboldt County Sheriff's Office

– Et mirakel

Søndag formiddag ble jentene funnet, omtrent 2.3 kilometer fra hjemmet de hadde forlatt fredag ettermiddag. Jentene svarte da letemannskapene ropte på dem, og de ble funnet tett sammen under en busk.

– De var trygge, i god helse og uten skader. Disse jentene har definitivt en overlevelseshistorie å fortelle, sa Sheriff i Humboldt fylke William Honsal under en pressekonferanse søndag.

Sheriffen kaller det et «mirakel» at jentene ble funnet i god behold. Foreldrene tror jentenes overlevelsestrening ved 4H er en av årsakene til at de klarte seg så bra som de gjorde i villmarken.

FUNNET: Jentene ble mirakuløst nok funnet i god helse. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Privat

Fulgte rådyrspor

Etter redningsaksjonen forteller jentene at de gikk seg bort mens de fulgte rådyrspor i skogen. Da de innså at de ikke fant veien hjem, hadde de besluttet å bli der de var.

For å overleve skal de ha drukket vann fra blader, og holdt varmen ved å holde rundt hverandre.

Da jentene ble funnet var de dehydrerte og kalde, men hadde ingen andre skader. Kun timer senere skulle en regnstorm treffe skogen de befant seg i.

– Da vi først fikk beskjed om at jentene ble funnet, var det mange som var overrasket. Det er helt utrolig å ha slike gode nyheter når vi har så mange slike redningsaksjoner som ender med tårer og tragedier, sa en talsperson for Humboldt fylke i en pressemelding.