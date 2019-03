Tirsdag fra kl. 20: Se Tottenham - Borussia Dortmund på TV 2 Sport 1 og Sumo

Spurs slet i førsteomgang av Nord-London-derbyet mot Arsenal. Nå avslører Danny Rose at Mauricio Pochettino skal ha mye av æren for at laget klarte å få med seg poeng.

– Manageren sa en del ting i pausen og det var vendepunktet. Som oftest er han veldig rolig og fattet. Han snakker vanligvis til oss i pausen, men denne gangen var det som om han skulle sende oss ut i krig, sier Rose til Daily Mirror.

Det som skjedde i garderoben, er noe 28-åringen vil huske lenge.

– Den pausepraten er noe av det beste jeg har vært vitne til i fotball. Det er en av de beste jeg har vært involvert i så lenge jeg har spilt.

– Han var full av følelser

​Rose forteller at Pochettino viste frem en side han sjeldent har sett tidligere.

– Normalt er han veldig rolig - slik som han er på sidelinjen - utenom mot Burnley. Men denne gangen var han full av følelser. Jeg følte meg som om jeg skulle i krigen.

Det viste seg også på banen. Rose tråkket over grensen da han var altfor sen i en duell med Arsenal-keeper Bernd Leno, men slapp unna med gult kort. På overtid var det riktignok Rose som ble grisetaklet da Lucas Torreira så rødt i knokkelkampen.

Etter to strake tap, var poenget mot Arsenal noe Tottenham virkelig trengte for å snu den vonde trenden.

– Vi er ikke vant til å tape to kamper på rad. Noe måtte endres. Jeg tror han bare prøvde en annen tilnærming. Men jeg likte det han gjorde, det giret meg opp. Det gjorde at jeg ville kjempe for ham, lagkameratene mine og klubben. Jeg elsker å se sånne ting.

Det var Harry Kane som sikret det ene poenget etter at han scoret på et omdiskutert straffe.

– Utrolig hvordan ting kan endre seg

​Den engelske landslagsspilleren erkjenner at tittelkampen nå er et avsluttet kapittel for Tottenham.

– For en uke siden kjempet vi om noe annet. Nå, én uke senere, ser det ut som vi må kjempe om topp fire. Det er utrolig hvordan fotball kan endre seg i løpet av kun syv dager.

1 Manchester City 29 23 2 4 76 - 20 71 2 Liverpool 29 21 7 1 64 - 15 70 3 Tottenham 29 20 1 8 56 - 30 61 4 Manchester United 29 17 7 5 58 - 38 58 5 Arsenal 29 17 6 6 61 - 39 57 6 Chelsea 28 17 5 6 49 - 30 56

Men håpet om avansement i Champions League lever fortsatt i beste velgående. Etter 3-0-seieren hjemme mot Borussia Dortmund er det mye som må gå galt om engelskmennene skal ryke ut.

Men laget har likevel hatt en tendens til å kollapse når store ting står på spill. Det innrømmer også Harry Kane.

– Vi må finne en måte å heve oss på og for å få tingene gjort. Det har vi ikke gjort de siste årene, og heller ikke forrige uke, sa storscoreren etter tapene mot Burnley og Chelsea.