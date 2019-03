Dommen er likevel betydelig mildere enn det statsadvokat Marit Formo ba om i retten. Hun ville ha fem års fengsel for kvinnen.

– Vi er fornøyde med at straffen er omtrent halvparten av det påtalemyndigheten ville ha. Jeg mener vi har nærmet oss et riktig straffenivå når man først velger å domfelle i denne saken, sier kvinnens forsvarer Steingrim Wolland til TV 2.

Kvinnen ble varslet om domfellelsen mandag morgen.

Hun har allerede sittet varetektsfengslet i 16 av de 33 månedene. Det er derfor bare et halvt år til hun kan løslates etter to tredeler av sonet straff.

– Jeg er godt fornøyd med at tingretten har kommet til at hun har gjort det hun er tiltalt for. Straffen ligger lavere enn det vi ba om, så det kan bli aktuelt for oss å anke, sier statsadvokat Formo til TV 2.

Falskt pass

Fembarnsmoren kom til Norge som asylsøker i 2013. Fire år senere ble hun pågrepet i Østerrike i november 2017 med 50.000 kroner og et falskt pass.

Kvinnen nektet straffskyld på samtlige punkter i tiltalen etter at den ble lest opp i Oslo tingrett i januar.

I retten forklarte hun at de norske reisedokumentene hennes hadde utløpt, og at hun ikke kunne vente på nye da hun fikk vite at sønnen i Somalia var blitt alvorlig syk og måtte opereres på sykehus i Etiopia.

Hun sa hun var ikke på vei til Syria da hun forsøkte å fly til Istanbul i Tyrkia, slik påtalemyndigheten hevder, men skulle hjem for å hjelpe sønnen.

I avhør hos østerriksk politi i november 2017 forklarte hun at formålet med reisen var å søke asyl i Sverige, fordi hun ikke fikk forlenget oppholdstillatelsen i Norge.

Ifølge påtalemyndigheten var 31-åringen i virkeligheten på vei for å gifte seg med en somalisk-norsk fremmedkriger.

Propaganda

Ifølge tiltalen, og nå dommen fra tingretten, deltok kvinnen i arbeidet med å spre propaganda for IS.

Kvinnen deltok blant annet i arbeidet med å korrekturlese propaganda-tekster, oversende meldinger og opprette falske brukerprofiler på sosiale medier.

Hun er også dømt for å ha formidlet kontakt og hjulpet en mann fra Storbritannia med å planlegge sin reise til Syria for å slutte seg til IS. Mannen ble pågrepet på Stansted flyplass i London i mai 2017.

Da kvinne ble pågrepet i Østerrike i 2017 hadde hun også med seg kontaktpersoner til flere personer tilknyttet IS.

Ved flere anledninger sendte hun også penger til IS-krigere i Syria.

12 kvinner

Avgjørelsen kan bli viktig for andre norske kvinner som har reist til IS-kontrollerte områder og oppholdt seg der. Det er anslått at etter 2012 har 12 kvinner fra Norge dratt til Syria og Irak for å slå seg sammen med soldater i ekstremistorganisasjonen.

Fagdommeren i saken ønsket å dømme kvinnen til to år og tre måneders fengsel, men meddommerne ønsket en noe høyere straff. Dermed endte dommen på to år og ni måneder.

Det er ukjent om noen av partene ønsker å anke dommen.