Benekter sjokkteori om mysterieflyet MH370

I den samme 60 minutes-dokumentaren peker journalist og forfatter av boka «The Hunt for MH370», Ean Higgins, på teorien om at flykaptein Zaharie Ahmad Shah selv sto bak.

Han viser til at malaysiske Shah hadde plottet inn en lignende flyrute i flysimulatoren sin hjemme, der flyet tok en brå sving rett ut i Indiahavet.

Flykaptein Zaharie Ahmad Shah, satt ved spakene da MH370 forsvant. Foto: SAMSUL SAID / Reuters

– Simulator-ruten gikk opp Malakkastredet, akkurat som MH370, før det svingte. Det gir ingen mening, fordi der er det ikke er noe fastland i nærheten, sier han i programmet, ifølge australske News.

Avviser påstandene

I dokumentaren svarer Fuad Sharuji, som var ansvarlig for krisehåndteringen for Malaysia Airlines, for første gang på disse påstandene.

Sharuji forteller at «alt gikk galt den dagen».

Han ble vekket kl 02.30 om natten med melding om at de hadde mistet kontakten med MH370. Da visste han at noe var alvorlig galt, og aktiverte straks kriseberedskap.

– Pilotens siste ord var «Goodnight MH370». Stemmen hans var relativt rolig. Det var ingen tegn på at noe var galt, ingenting uvanlig med det han sa, sier Sharuji.

Han benekter at kapteinen selv skal ha hatt noe med forsvinningen å gjøre.

– Vi tror ikke det. En person som tar livet av 239 liv, inkludert sitt eget, må være fullstendig sinnsforvirret. En gal mann. Det er ikke noe som kjennetegnet kaptein Zaharie, sier han i programmet ifølge News.

Kan ha senket trykket

Flere har tidligere pekt på muligheten for at forsvinningen kan ha blitt gjort med vilje.

Bistandsadvokat for ni familier etter MH370- og MH17-hendelsene, John Dawson, uttalte nylig at han mener bevisene peker mot at en i mannskapet på flyet står bak, skriver News.

I 2016 sa Australias statsminitster Malcolm Turnbull at flysimulator-ruten funnet hjemme hos kapteinen, tydet på at det var «mulig eller veldig sannsynlig» at kapteinen selv hadde planlagt den sjokkerende hendelsen.

I 2018 satte australske «60 Minutes» sammen et ekspertpanel, som pekte på muligheten for at Shah senket trykket i flyet, slik at alle som ikke hadde på seg oksygenmaske, ville miste bevisstheten.

Slik kunne kapteinen fly flyet ut av kurs, uten at noen grep inn. Det kom ikke noe mayday fra radioen. Det ble ikke sendt noen tekstmeldinger fra passasjerer, eller gjort noen mislykkede forsøk på å ringe fra mobiltelefoner.

Ruteflypilot Ewan Wilson, som deltok i bokprosjektet «Good Night Malaysia 370: The Truth Behind the Loss of Flight 370», mener det ikke er noen annen mulighet enn at flyet ble styrtet med vilje.

Flyselskapet Malaysia Airlines har imidlertid tilbakevist disse spekulasjonene.

– Vi har ingen grunn til å tro at det var noen fra mannskapet som forårsaket forsvinningen, fortalte Malaysia Airlines-direktør Hugh Dunleavy til Reuters i mars 2014.

Germanwings-styrten i de franske Alpene ett år senere, viste seg å skyldes en bevisst handling fra piloten. Da copilot Andreas Lubitz ble alene i cockpit, styrte han Airbus A320-maskinen rett i bakken og tok 149 mennesker med seg i døden.

Ekspert uenig

Luftfartsekspert Geoffrey Thomas har tidligere uttalt til CNN at måten flyet styrtet på utelukker at noen fløy det kontrollert mot havet.

– Det er ingen mulighet for at dette flyet ble fløyet av noen da det styrtet. Det var ute av kontroll, gikk tom for drivstoff og styrtet mot havet i en spiralbevegelse, sier Thomas.

Han sier imidlertid ingenting om noen kan ha fløyet flyet inntil det gikk tomt for drivstoff.

I sin nye bok, lanserer journalist og forfatter, Ean Higgins også teorien om at det kan ha brutt ut en brann i cockpit, og at flykaptein Shah og co-pilot Fariq Abdul Hamid, kjempet mot flammene iført oksygenmasker i tolv desperate minutter. Det skriver han selv i et leserinnlegg hos australske News.

Han spekulerer i at kapteinen til slutt ga opp, og peilet autopiloten ut i ingenmannsland i Indiahavet, for ikke å treffe noen skip i den travle Malakkastredet.

Andre teorier som tidligere er blitt fremsatt har blant annet pekt på mulighetene for at flyet kan ha blitt kapret, skutt ned, landet på en amerikansk militærbase, eller forduftet i et nytt «Bermudatriangel».

De to sistnevnte teoriene er imidlertid blitt avfeid på det sterkeste.