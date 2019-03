Eirik Eide Pettersen (28) jobber som kjernefysiker i Danmark. Natt til mandag ble det kjent at han er på listen over «30 under 30» under kategorien «manufacturing and industry».

– Det er veldig stort. Det er en ære å komme på en slik liste. Når man ser på hvilke navn som står der, så er det nesten litt uvirkelig, sier Pettersen til TV 2.

Bitt av basillen

Etter to fullførte år på sivilingeniørutdanning i Norge, bestemte bergenseren seg for å flytte til Danmark for å studere fysikk.

Der ble han bitt av basillen, og kort tid senere fullførte han en mastergrad i kjernekraft.

I 2017 ble han medstifter i det danske selskapet Seaborg Technologies. Et selskap som jobber med å utvikle en sikker og bærekraftig kjernekraftreaktor for atomkraftverk.

– Tilfeldig

Nordmannen var på skiferie i Tyskland da han fikk levert den store nyheten.

– Planen var å koble av fra jobb og komme seg litt vekk. Så ringte en kollega og spurte om jeg hadde fått med meg nyheten. Da ble det litt vanskelig å legge fra seg telefonen, sier 28-åringen, som for øyeblikket befinner seg i Berlin.

Ifølge han selv var det svært tilfeldig at nettopp han havnet på lista over mennesker som utmerker seg globalt.

– Jeg føler at dette ikke bare handler om meg. Selskapet består av mange dyktige mennesker som fortjener dette minst like mye, sier han og legger til:

– Målet har vært å drive med noe som jeg synes er interessant og viktig. Det at dette sammenfaller med det Forbes verdsetter er veldig tilfeldig.