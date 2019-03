– Skadene er omfattende. Jeg kategorisere hendelsen som katastrofale med tanke på de skadene på folks hjem som vi har sett til nå, sier sheriff Jay Jones til nyhetsbyrået AP.

Søndag kveld meldte nettstedet WSFA 12 at ti mennesker er omkommet som følge av en tornado i Alabama.

– Dessverre tror vi det tallet kommer til å stige, sier sheriffen.

Hjem står ødelagte og trær er blitt revet opp av bakken. Ved Route 280 i Lee County i Alabama, ble en telefonmast revet ned, og sperret veien.

Tornadoen som bevegde seg nedover Highway 51 skal ha hatt en ødeleggende rekkevidde som strakk seg over 800 meter.

Ifølge politiet skal flere barn være blant de omkomne.

Oppjusterte dødstallene

Like før klokken 05.00 mandag morgen skriver nyhetsbyrået AP at tallene på døde er oppjustert til 22.

SØKER FORTSATT: Sheriff Jay Jones forteller at flere fortsatt ikke er gjort rede for søndag kveld. Foto: AP News

Lokale myndigheter har pauset søket etter overlevende på grunn av farlige arbeidsforhold i mørket, men vil gjenoppta arbeidet ved daggry.

Flere er fortsatt savnet. I tillegg er mange av de som er funnet i ruinene av boliger i området hardt skadet.

– Flere er blitt fraktet til sykehus, noen av dem med alvorlige skader, opplyser sheriffen.

– Vårt mål nå er å finne og redde de som er savnet, følger Jones opp.

Helsemyndighetene øst i Alabama sier til NBC News at de har mottatt over 40 pasienter som følge av tornadoen. De forventer flere at de vil få flere pasienter.

Uten strøm

Titalls nødetater søker etter et ukjent antall savnede etter tornadoens ødeleggelser i og rundt Beauregard, som ligger i Lee fylke. Myndighetene tror at antallet døde vil øke. Alle de omkomne har blitt funnet i Lee fylke.

Videoer og bilder fra stedet viser ødelagte hus hvor tak har fløyet av gårde, biler som har veltet og knekte trær som har blitt tatt av vinden.

Mellom 5.000 og 10.000 strømkunder er uten strøm i fylket.

Sheriff Jones refererer til at det bare har vært én tornado i fylket. Tidligere har det blitt meldt at to tornadoer har herjet i området.​

MAST FALT: En telefonmast ble revet ned av tornadoen ved Route 280 i Lee County, Alabama, søndag.

Flere stater rammet

Selv om størstedelen av skadene er sentrert rundt Beauregard i Alabama, blir det også meldt at tornadoene har oppstått i Georgia, Florida og South Carolina, ifølge CBS News.

I Talbotton i Georgia er flere hjem blitt ødelagt av det som enten er en tornado eller sterke vindkast.

Ifølge CBS er det forventet at tornadofaren kommer til å fortsette ut søndag amerikansk tid.