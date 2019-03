Cristiano Ronaldo og hans lagkamerater cruiser videre i italiensk Serie A. Med seier i «sekspoengskampen» mot Napoli står Juventus fortsatt uten tap i hjemlig serie denne sesongen. 23 seirer, tre uavgjorte kamper og et forsprang på hele 16 poeng er fasiten når tolv kamper gjenstår.

Etter en rolig og rotete åpning på kampen ble det dramatisk halvveis i første omgang. Napolis høyreback Kévin Malcuit spilte en grusom pasning tilbake mot keeper Alex Meret. Ronaldo var årvåken og fikk en fot på ballen før keeperen. Meret stormet ut og taklet portugiseren like utenfor 16-meteren.

To røde

Det resulterte i direkte rødt kort og frispark i farlig posisjon. Det tok Miralem Pjanic, og bosnieren curlet ballen over muren. Innbytter og Arsenal-utlånte David Ospina fikk så vidt en hånd på ballen, men klarte ikke å hindre scoring.

Det vekket Napoli-spillerne umiddelbart. Søritalienerne gikk rett i angrep, men markkryperen fra Piotr Zielinski gikk i stolpen bak sin landsmann Wojciech Szczesny.

Ti minutter senere doblet Emre Can ledelsen for Juventus da han avsluttet et innlegg med hodet. Ballen gikk via en Napoli-forsvarer og var utakbart for Ospina.

Det så fryktelig vanskelig ut for vertene, men to minutter etter pause stoppet målscorer Pjanic en pasning med hånden. Dommeren ga bosnieren hans andre gule kort for kvelden.

Straffebom

Med ti mot ti øynet Napoli nytt håp i toppkampen, og etter timen spilt slo Lorenzo Insigne et perfekt innlegg mellom Juventus-forsvaret og keeper Szczesny. Der dukket José Mária Callejón opp og prikket inn reduseringen.

Juventus ble presset lave og så uvanlig svake ut. Ni minutter før slutt ropte Napoli-spillerne på VAR og straffe da et innlegg traff armen til Alex Sandro. Etter å ha sett reprisene, pekte dommeren på straffemerket.

Napoli-produktet Insigne hamret til, men ballen traff innsiden av stolpen og føk ut bak ryggen på Szczesny.

Napoli har fortsatt 2.-plassen i sin hule hånd. Milan ligger seks poeng bak.

(©NTB)