Klokken 19.36 meldte politiet om en trafikkulykke ved Gardermoen.

Da nødetatene kom fram til stedet hadde en bil kjørt av veien. Politiet opplyste at de jobbet med fører og at skadeomfanget var ukjent.

Klokken 20.23 meldte Øst politidistrikt at etter forsøkt gjenoppliving av fører, ble vedkommende erklært død på stedet.

– Fører har mest sannsynlig fått et illebefinnende i forkant av trafikkulykken, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt.

Politiet har avsluttet arbeidet på stedet

Øst politidistrikt meldte først på Twitter at de skulle sende et ambulansehelikopter, men at helikopteret så måtte snu grunnet dårlig vær. Det ble sendt vanlig ambulanse i stedet.