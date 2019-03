– Et tydelig bilde på at han er misfornøyd

Se høydepunktene i vinduet øverst!

Uavgjortresultatet mot Everton var Liverpools fjerde i løpet av de seks siste ligakampene.

Da de røde fra Merseyside jaget vinnermålet i sluttminuttene, valgte Klopp å sette inn Adam Lallana.

Naby Keïta, Daniel Sturridge og Xherdan Shaqiri ble oversett.

– Det er et tydelig bilde på at Klopp er misfornøyd med bidragene til Shaqiri og Sturridge. Lallana har ikke levert over en lang periode, sier Petter Myhre i TV 2s Premier League-studio.

– Keïta og Shaqiri må være dårlige på trening når Liverpool trenger mål og avslutter med den midtbanen der, skriver TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller på Twitter.

Her er Klopps forklaring

Selv forsvarer Klopp valgene han tok i Merseyside-derbyet. Og han likte ikke spørsmålet han fikk på pressekonferansen om han burde tatt større risiko.

– Jeg er veldig skuffet over spørsmålet ditt. Veldig skuffet må jeg si. Bare fordi det var din følelse. Vi spiller ikke PlayStation! Mener du at vi ikke tok nok sjanser i dag?

– Tror du at jeg ber guttene om å ta større sjanser? Kom igjen, gutter, gå for det.

Tyskeren ble også mektig irritert da han fikk spørsmål om han burde ha byttet inn en ekstra angrepsspiller på slutten.

– En ekstra angriper? Bare for å være vill? Med ni kamper igjen... Det er mange grunner til at Liverpool ikke har erfaring i tittelkampen. Igjen, du tror det er PlayStation. Bytt inn en angriper og fotballen vil endre seg. Det er ikke slik. Vi er offensive nok. Fotball fungerer ikke slik. Kom igjen.

– Det er ni kamper igjen og vi mister ikke hodet, i motsetning til deg tydeligvis, smelte Klopp mot den britiske journalisten.​

– Har vært opp og ned

I starten av sesongen, da Liverpool opparbeidet seg en luke ned til Manchester City, vant Liverpool flere poeng etter viktige bidrag fra Klopps innbyttere.

Sturridge reddet poeng borte mot Chelsea med et praktfullt langskudd, Shaqiri ble matchvinner hjemme mot Manchester United og Divock Origi avgjorde Merseyside-derbyet på Anfield.

Myhre mener det nå er mer press på at Liverpools faste angrepsspillere, Roberto Firmino, Mohamed Salah og Sadio Mané, skal levere.

– Men de har hatt en kurve som har vært opp og ned. Sturridge og Shaqiri avgjorde kamper, men nå har ikke reservene levert i like stor grad. Det var et tydelig tegn da han tok ut Mané for Lallana istedenfor Shaqiri. For to-tre måneder siden ville det vært en «no-brainer» at Shaqiri skulle inn, konstaterer TV 2s fotballekspert.