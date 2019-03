Parkeringssjefen og sjef for Gategalleriet fortviler etter at to kunstverk som hang i parkeringshuset er stjålet.

Det var onsdag kveld, like før klokken 21, at to personer tok seg inn i parkeringshuset Klostergarasjen i Bergen.

Kameraovervåkning viser at to personer gikk ut fra garasjeanlegget noen minutter senere, bærende på to kunstverk.

Kunstverkene som ble stjålet, er laget av kunstner Slava Nemes, og har en anslått verdi på mellom 50.000 og 100.000 kroner.

– Jeg synes det er veldig trist, sier daglig leder Trond Birkeland i Bergen parkering til TV 2.

Ikke sikret

Kunstverkene som ble stjålet er ganske så store. Det ene er 200 x 120 centimeter, det andre er en sirkulær plate på 100 centimeter i diameter. Da kunstverkene er så store, antar parkeringssjefen at gjerningspersonene har forlatt stedet i en stor bil.

Birkeland sier at kunstverkene ikke var sikret.

– I etterpåklokskapens lys så ser vi at kunstverkene burde ha vært sikret. Men vi har vurdert risikoen og vi har kameraovervåkning i hele parkeringsanlegget, samt vektere. Vi har også hatt annen kunst hengende i parkeringsanlegget i mange år, uten at vi har blitt utsatt for noe slikt før, sier Birkeland og legger til at den resterende kunsten vil bli sikret i morgen.

Birkeland syns tyveriet er veldig trist, ikke bare for Bergen parkering, som har kjøpt inn kunsten, men også for kunstneren som står bak verkene.

– Vi har brukt mye penger for å løfte parkeringsanlegget til å være noe mer enn et vanlig p-hus. Da er det både trist og trasig at de ikke får henge i fred. Vi håper i det lengste at de som står bak tyveriet angrer sine synder og returnerer kunstverkene, sier Birkeland.

Del av en kunstinstallasjon

De stjålne kunstverkene er første del av et kunstprosjekt som skulle avdukes senere i mars, der totalt 14 kunstverk danner en kunstinstallasjon i den ene trappeoppgangen til Klosteret.

Christer Holm i Gategalleriet oppfordrer folk om å ikke ta i mot tilbud dersom de får forespørsel om å kjøpe disse verkene.

Saken vil bli politianmeldt mandag. Da vil politiet også få overvåkingsbildene, der man ser de to personene forlate Klostergarasjen bærende på kunsten.