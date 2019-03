Liverpool snublet: – Jeg vet folk ikke liker når jeg sier det, men ...

Se høydepunktene i vinduet øverst!

De røde fra Merseyside er nå ett poeng bak Manchester City. Dermed har de ikke lenger Premier League-tittelen i sine egne hender.

– Basert på sjansene, fortjente vi tre poeng. Det sier sitt at de feiret 0-0. Vi hadde nok sjanser til å vinne, men tok dem ikke, sier Virgil van Dijk til Sky Sports.

– Vi må være mer kliniske, følger Jordan Henderson opp.

Jürgen Klopp mener at vinden gjorde det vanskelig for begge lag.

– Det var en veldig vanskelig kamp av forskjellige grunner. Det var en vill motstander. Jeg vet at folk ikke liker når jeg sier det, men vinden kom fra alle retninger. Du så det i mange situasjoner. Det hjalp ikke på spillet. Kampen var vanskelig å kontrollere på grunn av de to tingene, sier Klopp til Sky Sports.

– Vi prøvde å kontrollere kampen. Vi kunne gjort det litt bedre, men da vi skulle vri spillet, gikk ballen ut. Det føltes ikke bra for noen av lagene. Det gjør det utfordrende i en slik kamp, fortsetter han.

– Det er råsterkt

Mohamed Salah hadde flere store sjanser for gjestene, men sviktet i de avgjørende øyeblikkene.

Også Fabinho hadde en kjempemulighet i andre omgang, men heller ikke den brasilianske midtbanespilleren var nådeløs foran mål.

– Det var akkurat så intenst og tett som en kan forvente fra et sånt derby. Dermed er det over til Manchester City. Det blir så dramatisk disse ukene frem til mai, konstaterer TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Til tross for 0-0, bølget kampen frem og tilbake.

– Begge lag har muligheter i andre omgang. Det er en strålende kamp, underholdende og spennende, mener TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

– Dette er noe av det kuleste jeg har sett denne sesongen. Du sitter med helt vidåpne øyne og er fascinert over det som foregår. Da tar vi gjerne en 0-0-kamp. Det er skuffende for Liverpool-fansen at de ikke vinner, men at de har sluppet inn åtte mål på 15 bortekamper er altså så råsterkt. Det defensive fundamentet kan ta de helt frem. Dette er ikke kjørt, slår Erik Thorstvedt fast i TV 2s Premier League-studio.

Kjempesjanse for Salah

Mohamed Salah stod for kampens første sjanse. Egypteren vendte av Everton-forsvarerne med raske rykk i feltet, men avslutningen gikk rett i klypene på Jordan Pickford.

Ti minutter senere kom Liverpools toppscorer til en gigantisk mulighet. Ut av det blå hadde han fri bane mot mål. Salah hadde imidlertid en dårlig berøring, som gjorde at han måtte avslutte fra skrått hold alene med Jordan Pickford. Da hadde Englands landslagsmålvakt få problemer med å redde.