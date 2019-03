Sarri hyller Kepa etter praktredning

Den brasiliansk-fødte spilleren er ikke kjent for å være noen målkonge. På sine 160 Napoli-kamper ble det seks scoringer.

Chelsea-seieren gjør at Sarri og co. henger godt med i kampen om topp fire. Blåtrøyene er på sjetteplass, ett poeng bak Arsenal og to poeng bak Manchester United, men Chelsea har én kamp mindre spilt.

Slik var kampen

​​Kepa var tilbake i Chelsea-buret etter opptrinnet i Ligacup-finalen og benkingen mot Tottenham. Baskeren holdt på å kløne det skikkelig til tidlig i førsteomgang, men Ryan Babel klarte ikke å utnytte feilen.

Kort tid senere tok Chelsea ledelsen. Gonzalo Higuaín kom seg foran Håvard Nordtveit og argentineren styrte ballen i mål med en presis avslutning.

– Det ser ut som skuddet går via leggbeinet til Nordtveit. Han er litt uheldig der. Nordtveit har litt for stor avstand til Higuaín, sier Thorstvedt.

Fulham hadde også ting å komme med. Aleksandar Mitrovic fyrte løs mot Kepa, men keeperen reddet mesterlig.

– For en redning! Verdens dyreste keeper er tilbake, sa Kasper Wikestad.

Men på det påfølgende hjørnesparket kunne ikke keeperen hindre scoring. Callum Chambers var fullstendig alene på bakerste stolpe og prikket inn 1-1 på direkten.

Jorginho med praktmål

​Det tok ikke mange minuttene før Chelsea slo tilbake. Etter 30 minutter spilte Hazard til Jorginho, og den lite målfarlige midtbanespilleren prikket inn 2-1-målet på utsøkt vis.

– Dette betyr glede for denne mannen som har fått mye kritikk i det siste, sier Thorstvedt.

Like etter var den italienske landslagsspilleren involvert igjen da han spilte en herlig gjennombruddspasning til Higuaín. Argentineren fikk avslutte fra skrått hold, men blåste skuddet over mål. Like før pause fikk spissen nok en god mulighet, men denne gangen vartet Rico opp med en flott redning.

Kraftig Fulham-press, men Kepa stod i mot

​Chelsea startet andreomgangen best, men utover i kampen produserte Fulham mer og mer. Både Sessegnon og Mitrovic fikk flere gode sjanser, men avslutningene var ikke presise nok.

Vertene var også farlige på dødballer, men Chelsea-forsvaret gikk ikke i samme felle som i den første omgangen.

To minutter før slutt fikk Mitrovic en svær sjanse, men Kepa kastet seg ut i full strekk og fikk slått headingen utenfor mål.

– Han er tilbake på laget og han har vært den største på Craven Cottage i dag, sa Wikestad om keeperen.

– Det har vært en herlig respons fra Chelseas unge sisteskanse.

Fulham fikk en siste mulighet, og denne gang klarte Sessegnon å overliste Kepa, men assistentdommeren løftet flagget og vinket korrekt for offside. Dermed endte det 2-1 til Chelsea.

Fulham og Scott Parker ligger på nest siste plass med hele ti poeng opp til trygg grunn.

PS! Håvard Nordtveit spilte hele kampen for Fulham.