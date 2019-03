Ser du hvilken innlogging som er ekte og falsk?

Klarer du å se hvilken av innloggingene over som er falsk og hvilken som er ekte? Dette er en av metodene hackerne får tak i sensitive opplysninger om deg.

Rekordmange nordmenn blir utsatt for dataangrep. Flere hundre tusen ganger om dagen blir folk her til lands forsøkt hacket. Vi ligger blant ti på topp over nasjoner som blir forsøkt hacket, og metodene som benyttes er mer utspekulert enn tidligere.

Sikkerhetseksperter forteller oss til stadighet at vi må sørge for å holde system, apper og programmer oppdatert, fordi kriminelle utnytter sårbarheten i utdaterte program og på den måten kan hacke seg inn og stjele sensitiv informasjon.

Men nå ber cybersikkerhetseksperter oss om å være bevisst når vi skal oppgradere programvaren også, fordi hackerne nettopp bruker oppdateringer til å komme seg inn på maskinen din.

Angrepet gjennom oppdatering

Cybersikkerhetsekspert og etisk hacker i kompetansehuset BDO, Håkon Lønmo, sier at en rekke virksomheter allerede har blitt angrepet ved at destruktiv skadevare blir spredd gjennom oppdateringer av seriøse og troverdige programmer.

Cybersikkerhetsekspert og etisk hacker i kompetansehuset BDO, Håkon Lønmo.

– Når du laster ned oppdateringen, laster du i stedet ned skadevare på nettverket ditt. Programvareleverandørene må være spesielt bevisst på risikoen for at noen legger inn bakdører eller ondsinnede koder i programvaren deres. Tenk bare på hva trusselaktører kan oppnå av tilgang til av kritisk infrastruktur gjennom systemleverandører som Siemens og ABB, sier Lønmo.

I tillegg til å være oppmerksomme på destruktiv skadevare, som blir spredd gjennom oppdateringer, ønsker ekspertene at vi også blir enda mer bevisst på falske innloggingssider.

Sikkerhetseksperten sier at det florerer nå av falske innloggingssider, der motivasjonen som regel å få tak i passordet ditt.

– Når de kriminelle har fått tilgang til kontoen din, kan de hente ut sensitiv informasjon, utføre svindel, eller misbruke din identitet til å utføre datainnbrudd hos dine kontakter, sier Lønmo.

For dårlig sikret

BDO ser at mange mindre bedrifter i Norge er for dårlig sikret mot datainnbrudd. Og Lønmo er spesielt bekymret for angrep rettet mot små og mellomstore virksomheter.

​– Flere småbedrifter mangler den kompetansen og kunnskapen som skal til for å ha kontroll på et stadig mer komplekst og skiftende trusselbilde. Det er ofte kostbart å utvikle sikker programvare, når leverandørene skal sikre meg mot uautoriserte endringer av deres programkode, installasjonsfiler og oppdateringer. Er noe gratis eller veldig billig, og du ikke kjenner til aktøren som utvikler programvaren, er det all grunn til å være skeptisk, sier han.