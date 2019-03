Watford - Leicester 2-1

Troy Deeneys scoring etter kun fem minutter gjorde at Brendan Rodgers fikk en tøff tilbakekomst til Premier League, men femten minutter før slutt så Jamie Vardy ut til å redde poeng for Leicester. Spydspissen ble spilt fri i bakrommet av Youri Tielemans, og angriperen vippet ballen pent over Ben Foster til 1-1.

Men på overtid gikk det skeis for revene. Kasper Schmeichel sendte i vei et upresist utspark, og det førte til at Watford kunne angripe. Innbytter Andre Gray satte ballen mellom beina til dansken og i mål til 2-1.

– Det er et dårlig utspark. I tillegg går målet mellom beina. Det blir en tung avslutning på kampen for Schmeichel, sier Erik Thorstvedt.

Myhre: – Leicester var gode

Claude Puel fikk fyken i slutten av februar etter seks strake kamper uten seier. I forrige helgs 2-1-seier mot Brighton var det førstelagstrener Mike Stowell som ledet Leicester-laget.

TV 2-ekspert Petter Myhre mener at klubben kan ta med seg noe positivt fra den første kampen under Brendan Rodgers' ledelse.

– Leicester var gode. De kjørte andreomgangen. Watford-målet var litt mot spillets gang, men det er det ingen som bryr seg om, sier Petter Myhre.

Den nyansatte Leicester-sjefen er enig i at hans lag gjorde en god kamp.

– Vi spilte bra. I andreomgang så det kun ut som ett lag kunne vinne. Vi jobbet oss inn i kampen. Vi var ikke så bra i første, sier Rodgers.

– Jeg er glad for viljen vi viste. Vi var uheldige. Det er skuffende å tape slik, men det var veldig mange lyspunkt, sier den tidligere Liverpool-sjefen.

Watford fortsetter å imponere

Watford er nå oppe på åttendeplass med 43 poeng. Det er like mange som Wolves på plassen over. Erik Thorstvedt lar seg imponere over det Javi Gracia og gjengen har fått til denne sesongen.

– Vi ser det på scoringen og måten de forsvarer seg på i sluttminuttene. En ny imponerende forestilingen av Watford, sier Thorstvedt.

Gracia var en glad mann etter trepoengeren på hjemmebane.

– Vi fikk en belønning på slutten av kampen, sier manageren.