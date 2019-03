Politiet fikk melding om ulykken 13.18.

– En mann har gått gjennom isen. Vedkommende er tatt opp, og fraktes til Harstad sykehus med luftambulanse, sier operasjonsleder Kåre Munkvold til TV 2.

Ifølge politiet var mannen ved bevissthet, men nedkjølt.

– Den turvante mannen var på skitur med et familiemedlem, da han gikk gjennom isen. Han prøvde å komme seg opp selv, men isen knakk under han, sier Munkvold.

Familiemedlemmet varslet nødetatene.

Ambulansehelikopter fra Evenes ble kalt ut.

– Etter vel 20 minutter landet helikopteret i nærheten og fikk mannen opp fra råket. Han var bevisst, men nedkjølt, da han ble fraktet til Harstad sykehus. Vi er veldig glad for at dette gikk så bra, sier operasjonslederen.

Fra sykesengen har mannen har fortalt politiet at han var overrasket over at isen var pill råtten.

– Det er fortsatt full vinter her oppe, så det er overraskende at isen er så råtten. Dette er en påminnelse til alle som går ut på isen, sier Munkvold.