David og Victoria Beckham var begge tilstede da avstøpningen ble vist frem for første gang.

– Fra den dagen familien min kom til denne byen, har vi alltid følt oss hjemme og det vil vi alltid være takknemlige for, sa David Beckham under seremonien.

Statuen ble avdekket i forkant av Galaxys sesongåpning mot Chicago Fire. Kampen endte med 2-1-seier etter at Zlatan Ibrahimovic scoret vinnermålet ti minutter før slutt. Jørgen Skjelvik spilte hele kampen for vertene.

Engelskmannen spilte for MLS-klubben fra 2007 til 2012.

– Når jeg snakker om LA Galaxy og LA, snakker jeg om det som en familie for det er en stor familie.

– Det jeg gjorde her i ligaen og landet handlet ikke bare om det jeg gjorde på banen. Jeg ønsket å bidra til at sporten vokste. Jeg mener vi har hatt suksess med det, men det er fortsatt en lang vei å gå. Jeg er likevel veldig glad for veksten de siste ti årene, sa 43-åringen.

Tidligere har statuer av fotballspillere som Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo og John Arne Riise fått svær mye oppmerksomhet. Beckham-statuen ser stort sett ut til å få oppmerksomhet av det positive slaget.