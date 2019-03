Managerstjernen var gjest under beIN Sports' El Clásico-sending. Der røpte portugiseren at han er stum av beundring for Barcelonas kroatiske midtbanespiller, Ivan Rakitic.

– Jeg har hatt lyst til å si dette veldig lenge. Rakitic er en av de mest undervurderte spillerne i verden. Han er en fantastisk spiller på alle måter. ​

– Han gjør en defensiv jobb på høyresiden for å kompensere for Messi. Han løper mange mil. Han er fantastisk når laget har ballen. Han gjør ting enkelt og er effektiv, sa en ivrig Mourinho.

– Må bli bedre på Instagram

​Kroaten avgjorde lørdagens El Clásico med en følsom chip. Men Mourinho vet likevel om ett område der teknikeren har mye å gå på.

– Han må forbedre seg på Instagram og sine sosiale medier, for dette er veldig viktig for tiden. For øyeblikket er han ikke så veldig god der, men han er veldig god på banen, sa Mourinho med et lurt smil.​

Rakitic, som var en del av Kroatias sølvlag i VM, har spilt 253 kamper og scoret 35 ganger for Barcelona etter overgangen fra Sevilla i 2014.

Mourinho om United-tiden: – Jeg hadde noen problemer

​Den portugisiske manageren har ennå ikke startet i en ny trenerjobb etter den stormfulle avslutningen i Manchester United. Hans karriere var naturlig nok tema under lørdagens tv-opptreden.

– Det er ikke mulig å vinne troféer uten å ha en god relasjon til spillerne. I Real Madrid vant jeg troféer, i Chelsea vant jeg mange og jeg vant også i Manchester United. Det er ikke mulig uten de gode relasjonene.

– I den siste sesongen hadde jeg noen problemer, men det vil jeg ikke snakke om av åpenbare grunner siden det er min forrige klubb. Jeg vil ikke benekte at noen faktorer spilte inn på den dårlige perioden.