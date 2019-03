Politi og brannvesen fikk melding om brannen klokken 10.39.

Det ble meldt om åpne flammer og mye røyk på stedet.

– Det skal være fyr i takkonstruksjonen, sa operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Kirsten Bergstrøm, til TV 2.

Det er flere leiligheter i bygget, og evakuering ble iverksatt. Ifølge politiet er alle beboere ute, og ingen har så langt meldt behov for helsehjelp.

Vaktleder ved Midt-Norge 110-sentral, Frank Hansen, sa til TV 2 at de er på stedet med store styrker.

TREHUS: Det er en rekke eldre trehus på Møllenberg, som ligger i sentrum av Trondheim. Foto: Mads Linge Five

Videre opplyser vaktlederen at Møllenberg er et komplisert brannområde med svært gammel og komplisert bebyggelse, og at risikoen for brann er høy.

Liker etter klokken 11.30 skriver Trøndelag politidistrikt på Twitter at det fortsatt foregår slukking på stedet.

Det skal ikke være fare for spredning til nærliggende bygninger.

– Vi er forsiktig optimistisk på at vi har kontroll, men det har vært full fyr i takkonstruksjonen, sier Frank Hansen ved 110-sentralen.

​Saken oppdateres!