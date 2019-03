Støre gjestet TV 2 sitt studio søndag, og han forklarer hvordan hans forhold nå er til Giske.

– Jeg har tatt beslutninger i forhold til de varslingssakene som har vært. Det er ikke oppskriften på et hjertelig forhold mellom meg og Giske, men vi vil begge Aps beste. Jeg og Giske vil begge Arbeiderpartiets beste, og nå er det borgfred i Ap, sier Støre.

Forstår at Giske ikke ble listet

Støre vil ikke gå inn i detaljer rundt Giskes dansevideo som har preget nyhetsbildet de siste ukene, men sier han forstår avgjørelsen til Trøndelag Ap.

– Hva tenkte du når du så dansevideoen fra Bar Vulkan?

– Jeg tror ikke jeg skal dele mine innerste tanker på det. Dette var en sak som kom inn Trøndelag Arbeiderpartis vurdering av sine lister. Jeg synes det var veldig riktig at det var Trøndelag Arbeiderparti som avgjorde dette og for dem var det nok til at de endret sin liste, sier Støre.

– Burde du som leder vært tydeligere tidligere i denne saken?

– Nei, jeg synes jeg har vært tydelig i denne saken. Jeg har sagt at jeg hadde forståelse for de beslutninger Trøndelag Ap fattet, og jeg tror det var riktig at det ble gjort i den rekkefølgen som det ble gjort i. Det har med tillit å gjøre og å sette opp en liste som skal representere Trøndelag Ap. jeg har forståelse for den avgjørelsen de fattet.

Ryddig forhold

Når TV 2 spør Støre om deres forhold sier han at forholdet dem imellom er ryddig.

– Jeg og Giske har et ryddig forhold og vi kan snakke ordentlig sammen. Men det er ikke noen tvil om at varslingssakene som har vært det siste året har gitt meg ansvaret for å ta beslutninger som selvfølgelig har vært veldig krevende for han, sier Støre.

– Jeg har vært opptatt av at varslerne som har varslet skal behandles skikkelig, og sakene må behandles skikkelig. De beslutningene har jeg tatt. Det er ikke nødvendigvis oppskriften på et veldig hjertelig forhold mellom meg og Giske. Vi er begge proffe politikere som er valgt inn på stortinget for Ap, og vi vil partiets beste. Nå er det borgfred i dette partiet, sier Støre.​