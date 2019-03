Politiet fikk melding klokken 01.21 via et vekterselskap som observerte en person inne på bedriften.

– Vi dro til stedet med flere patruljer samt hunder. Da vi kom frem så vi tydelig brytemerker på døra, og det kunne se ut til at det var mennesker inne i bygget, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Line Skott til TV 2.

#Oslo. Gjerdrums vei. Vi har vært på stedet å sikret et åsted etter innbrudd i bedrift. Det er borttatt diverse kamerautstyr til en betydelig verdi. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) March 3, 2019

Politiet søkte gjennom bygget, men fant ingen mennesker.

Det ble først antatt at verdier for flere hundretusen kroner var stjålet.

Like før klokken 08.20 sier operasjonsleder Tor Jøkling at verdier for flere millioner har blitt stjålet.

– Alt tyder på at dette tyveriet var planlagt over tid. Gjerningspersonen har tatt seg inn gjennom veggen til et nærliggende bygg, sier Jøkling til TV 2.

Det er så langt ingenting som tyder på at vedkommende har forlatt stedet i bil. Politiet er svært interessert i tips fra folk som kan ha sett noe mistenkelig i nærheten av Gjerdrums vei i Oslo, natt til søndag.

Krimteknikere ble sendt til stedet, og det vil bli satt i gang etterforskning.

Politiet har foreløpig ikke pågrepet noen for hendelsen.