Trøndelag Ap vedtok nytt styre – uten Trond Giske

Det var knyttet mye spenning rundt Trøndelag Arbeiderpartis årsmøte lørdag.

Trond Giske lå i første omgang an til å bli innstilt av valgkomiteen som medlem av arbeidsutvalget i Trøndelag Arbeiderparti. Etter den omtalte dansevideoen valgte en enstemmig valgkomité å endre innstillingen.

Den siste uken har det oppstått rykter og spekulasjoner om at det kan komme et benkeforslag på Trond Giske.

Lørdag ble likevel hele valgkomiteens enstemmige innstilling vedtatt av fylkesårsmøtet.

Per Olav Skurdal Hopsø fortsetter som leder i fylkespartiet, mens May Britt Lagesen blir nestleder – uten Giske ved siden av seg.

Trond Giske forteller til TV 2 at han ikke ble overrasket over at innstillingen ble vedtatt.

– Jeg hadde ikke et ønske om et benkeforslag. Om jeg er styremedlem eller arbeidsutvalgsmedlem, så skal jeg gjøre akkurat den samme jobben for at vi skal vinne valget til høsten, sier Giske.

Nå håper han at han kan gå tilbake til å snakke politikk.

Sterke meningsforskjeller

Valgkomitéleder Jorodd Asphjell understrekte at de hadde gjort et grundig arbeid i forkant av innstillingen, og erkjente at dette arbeidet tok lengre tid enn planlagt på grunn av «hendelser» de siste ukene.

– Valgkomiteen har hatt flere møter enn vi hadde tenkt og håpet på, og det var lengre møter enn vi hadde trengt og trodd vi skulle ha. Det har også vært sterke meningsforskjeller i disse møtene, men sånn skal det være i et stort og mangfoldig fylkesparti, sa han.

Samtidig understrekte han at det var umulig å se bort ifra den siste ukas hendelser.

– Den medieoppmerksomheten som har vært rundt Trøndelag Ap har mange sikkert merket seg. Mange har sikkert fått telefoner fra nær og fjern, knyttet til den oppmerksomheten. Det gjorde det enda viktigere for valgkomiteen å finne innstilling som gjorde at vi kunne ha fokus på politikken, organisasjonen og valgkampen vi skal inn i, sa Asphjell.

Puster lettet ut

Til tross for de siste ukers kontreverser viste en ny spørreundersøkelse gjennomført av Adresseavisen at Trond Giske har bred støtte i Trøndelag.

Hele 74 prosent av Ap-velgere i Trøndelag opplyser at de har stor eller noen grad av tillit til at Trond Giske kan gjøre en god jobb som politiker for Ap.

På dagens møte kom det ingen støtteerklæringer fra talerstolen til fordel for Giske.

Valgkomitéleder Jorodd Asphjell sier han pustet lettet ut da han innså at det ikke kom noe sent benkeforslag på Trond Giske under fylkesårsmøtet i Stjørdalen.