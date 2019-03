Se situasjonen i vinduet øverst!

Landslagsstjernen spilte hele kampen for Bournemouth.

Fem minutter før slutt havnet King i voldsomt klammeri med Kyle Walker. King ble klippet ned på vei fremover. Han reiste seg med en gang, og føk i tottene på City-backen.

Episoden skjedde like ved innbytterbenken. Pep Guardiola kom imellom for å holde nordmannen tilbake. Walker fikk gult kort for taklingen, mens King fikk det samme for utbruddet der han var borti Walkers ansikt med håndflaten.

De Bruyne skadet

Et skår i gleden for bortelaget, er at midtbanestjerne Kevin De Bruyne måtte ut med skade.

Like før pause skulle De Bruyne bare slå en enkel pasning.

Den belgiske assist-kongen, som har slitt voldsomt med kneet denne sesongen, satte seg umiddelbart ned på gresset. Han indikerte at han måtte byttes ut, før han haltet av banen.

Erstatteren scoret

Da hadde Manchester City slitt med å skape sjanser mot et meget kompakt Bournemouth-mannskap.

Etter pause var det mer fart i City-angrepet. De Bruynes erstatter, Riyad Mahrez, fikk hull på byllen bare ti minutter etter han var kommet på banen. Algerieren fikk ballen på skrått hold, og skjøt med høyrefoten i det nærmeste hjørnet. Bournemouth-keeper Artur Boruc var ikke raskt nok nede, og Pep Guardiola kunne glise for ledelse.

Bournemouth var aldri i nærheten av utligning mot et fullstendig dominerende City. Bortelaget hadde et ballinnehav på 82 prosent, og vant skuddstatistikken 23-0.

Guardiola er storfornøyd med prestasjonen.

– Det er en av de beste kampene i min tid her. Vi slapp ikke til noen skudd, og det er utrolig på denne banen. Det var nesten umulig å finne rom, men vi fant dem, sier stjernemanageren.

Manchester City leder nå Premier League, to poeng foran Liverpool. Tittelrivalen møter Everton borte søndag ettermiddag.

Lagoppstillinger

Bournemouth (5-4-1): Boruc - Clyne (Rico), Mepham, Simpson (Ibe), Aké, Daniels - Smith, Brooks (Mousset), Surman, Fraser - King.

Manchester City (4-3-3): Éderson - Walker, Stones (Kompany), Otamendi, Zintsjenko - De Bruyne, Gündogan, D. Silva - B. Silva, Agüero, Sterling.