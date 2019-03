Klokken 15.25 lørdag fikk politiet melding om at en tenåring var knivstukket inne på kjøpesenteret City Nord i Bodø.

16-åringen skal være lettere skadet.

Politiet jaktet i flere timer på gjerningspersonen etter knivstikkingen. Klokken 18 opplyser de at de har kontroll på den mistenkte.

– Det var to mindreårige gutter som var involvert i hendelsen. En 16-åring er påført stikkskader og fraktet til legevakt, sier operasjonsleder Tom Ove Hammer ved Nordland politidistrikt til TV 2.

Politiet hadde tidlig en formening om hvem gjerningspersonen var og hadde patruljer ute for å lete etter ham. Klokken 18 ble den antatte gjerningsmannen pågrepet.

– Det virker som om det er en form for relasjon mellom fornærmede og gjerningspersonen, men det er for tidlig å si sikkert, sier Hammer.

Han opplyser at det også er for tidlig å si noe om motivet for knivstikkingen. Politiet har ikke funnet kniven som ble brukt.

Politiet opplyser at den mistenkte gutten vil bli avhørt og barnevernet vil bli underrettet.