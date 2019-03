Solskjær tok sin tiende ligaseier etter femmålsthriller

Manchester United fikk det tøft i nok en hjemmekamp.

Southampton tok ledelsen på Old Trafford, men scoringer fra Andreas Pereira og Romelu Lukaku snudde kampen.

Men med et kvarter igjen å spille fikk James Ward-Prowse drømmetreff på frispark.

Like før slutt sørget Lukaku for 3-2-ledelse, det kunne også blitt 4-2, men Pogba bommet på straffe på overtid.

Solskjær kunne likevel juble for 3-2-seier til slutt.

– Det er en av de kampene som har alt. De kom her for å slå oss. Vi burde ledet i løpet av de første minuttene. De scoret på sjansene sine og scoringene deres var utrolige. Men laget gjorde en fantastisk jobb og guttene mine gjorde en strålende andre omgang, sier Ole Gunnar Solskjær til BBC.

– Guttene vil reise til Paris allerede

Nordmannen forteller at laget har en enorm selvtillit om dagen.

– Troen er der. De har gått så lenge uten tap. De vil ha ballen og selvtiliiten er høy. Lukaku hadde to flotte scoringer, og jeg er så glad for Pereira som fikk seg et mål, sier nordmøringen og sier at den nye duoen på topp har levert.

– Lukaku er spiss og det har funket når vi har spilt med ham og Marcus (Rashford) på topp.

Med seieren er United tilbake på fjerdeplass, et poeng foran Arsenal, som sikrer Champions League-spill neste sesong.

Dette var de røde djevlenes tiende ligaseier under Solskjær. På tolv kamper.

Nå venter returoppgjøret på Parc des Princes der Solskjær har i oppgave å snu 0-2 fra forrige møtet i Champions League.

– Vi har gjort det strålende borte. Vi reiser dit og gjør et forsøk. Vi har selvtillit og troen. Guttene vil reise til Paris allerede, sier Solskjær før møtet med Paris Saint-Germain.

– Det kommer til å bli en tøff oppgave, men det er ingen umulig en. Denne klubben har gjort så mange gode comebacks tidligere. Det er ikke over, sier nordmøringen.

Lukaku nær drømmestart

Bare etter to minutter var Romelu Lukaku nær med å sende hjemmelaget i føringen. Belgieren fikk med seg ballen inn i feltet og avsluttet fra skrå vinkel. Southampton-keeper Angus Gunn fikk reddet til hjørnespark.