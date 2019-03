– Vi kommer til å forandre skjebnen til menneskeheten

– Menneskeheten holder på å forårsake den sjette masseutryddelsen av arter, og global oppvarming har nådd et katastrofalt nivå. Millioner av mennesker føler allerede på konsekvensene rundt i verden. Likevel er vi langt fra å nå Paris-målene, står det i brevet.

Samtidig uttrykker ungdommen at de kjenner på en maktesløshet. Mange er for unge til å ha stemmerett og de fleste er ikke i en posisjon hvor de føler at de kan påvirke klimabeslutningene.

– Unge mennesker utgjør mer enn halvparten av den globale populasjonen. Vår generasjon vokste opp med klimakrisen og blir nødt til håndtere den resten av livet. Til tross for det, blir vi ikke inkludert i de lokale eller globale beslutningene som tas. Vi er den stemmeløse fremtiden til menneskeheten, skriver de.

Pauline Tomren (19) håper streikeopprøret vil føre til at unge blir tatt mer på alvor i klimadebatten. Foto: Rauand Ismail

– Ser en endring

Pauline Tomren (19) er med i Grønn Ungdom i Vestland, som er med på å planlegge en demonstrasjon i Bergen. Også der skal de ha en marsj fredag 15. men planlegger et større arrangement dagen før.

– Dette er den eneste måten vi klarer å få oppmerksomhet rundt saken. Det handler bokstavelig talt om livsgrunnlaget vårt, å ha en levelig fremtid. Med politikken som føres nå, når de bare fortsetter å åpne for mer oljeleting og ikke gjennomfører de store miljøtiltakene som trengs, ser vi oss nødt til å streike, sier hun.

19-åringen mener at det ikke er noe nytt med miljøengasjement blant unge, men at man tidligere har slitt med å nå gjennom til media og politikere.

– Vi ser heldigvis en endring nå. Forhåpentligvis blir vi tatt mer på alvor slik at en går vekk fra å drive symbolske utslippskutt og heller går over til de større kuttene som må til for å nå målene i Paris-avtalen, sier hun.

– Profitt foran sikring

Fredrik Eidesen i Grønn Ungdom Rogaland mener det er tragisk og pinlig at de nå må gå til dette steget.

– Når profitt går foran sikringen av fremtiden for denne og kommende generasjoner, oppleves det som omsorgssvikt for oss som faktisk skal leve i denne fremtiden. Vi blir bombardert av tomme løfter og klimamål som det ikke settes inn noen konkrete tiltak for å nå. Livsgrunnlaget blir ofret på bekostning av ekstra penger i lommeboken til mennesker som kommer til å gå bort før vi virkelig begynner å kjenne på konsekvensene av den elendige klimapolitkken som føres, sier han.

Eidesen forteller at det hovedsakelig har vært positive reaksjoner.

– Selv om det selvfølgelig er noen som stiller seg kritiske. Dette er noe som vekker stort engasjement (spesielt hos ungdom) og vi forventer enda flere tilbakemeldinger i etterkant av streiken, sier han.

Imponert klimaminister

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) er imponert over Greta Thunberg som har satt i gang bevegelsen.

– Dette viser hvordan én person kan ha innflytelse på hele verdens politikk. At det nå følges opp av elever i mange land viser at det er en sterk bevegelse som har betydning og som er med på å bygge opp trykket de trenger for at flere skal gjøre mer, raskere, sier han til TV 2.

Elvestuen er enig i ungdommenes budskap om at man må å gjøre mer for å kutte klimagassutslippene og i et høyere tempo. Samtidig trekker han frem flere områder hvor Norge viser vei innen klimapolitikken. Han nevner blant annet tiltak innen transportsektoren, skipsfart og el-biler.

– I tillegg gjør vi mye internasjonalt og vi leder mange forhandlingener. Men det er klart at sett opp mot problemet vi står overfor, trenger vi å gjøre mye mer og vi må gjøre mye mer av alt, det har de helt rett i, sier han.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuten (V). Foto: Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix

– Det må mobiliseres

Klima- og miljøministeren understreker at han ikke oppfordrer elever til å holde seg borte fra skolen.

– Men de har et sterkt budskap og de har forstått alvoret, men vi trenger også at vi skal gå på skolen. For å nå målene og få ned utslippene trenger vi teknologisk utvikling, forskning og innovasjon. Det kreves betydelig arbeid for å finne løsningene vi trenger, og da trenger vi flere som tar utdanningen som kreves for å få det til, sier han.

– Du sier at de har forstått alvoret, men de unge mener at de som sitter med makten ikke nødvendigvis har gjort det. Hva tenker du om det?

– Hele grunnen til at jeg begynte med politikk var på grunn av miljø- og klimapolitikk. Det har vært mitt motiv å få til så mye jeg kan få til med den posisjonen jeg har, og det er det ennå, sier han og legger til:

– Det som er positivt er at det fortsatt er mulig å holde seg under 1,5-gradersmålet, men for å få det til må alle, enten det er bedrifter, personer, land, kommuner eller byer, bestemme seg for at de skal være en del av løsningen og handle ut fra det. Det må mobiliseres. Og så er det ingen tvil om at det er vi nasjonale myndigheter som har det største ansvaret, både i Norge og andre land.