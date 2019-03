Selnæs fikk en drømmestart for sin nye klubb da han utlignet mot Hebei China Fortune på overtid i første omgang, etter at Ayoub El Kaabi hadde gitt bortelaget ledelsen.

Scoringen er Selnæs' første mål på klubbnivå siden han scoret for Rosenborg i 2015. Nordmannen kom aldri på scoringslisten i sin forrige klubb Saint Étienne.

Lagkamerat med Kamara

Tidligere denne uken ble det kjent at også Selnæs' landslagskamerat Ola Kamara har signert for den kinesiske klubben.

– Det at Ole Selnæs er i klubben gjør det også enklere for meg og familien å ta dette valget. Ole har kun bra ting å si om miljøet i klubben, byen og alt rundt klubben generelt, sa Kamara da han ble klar for den kinesiske klubben tidligere denne uken.

Kamara var ikke å finne i troppen til Shenzhen, som ledes av tidligere Real Madrid-manager Juan Ramón López Caro.

Upopulær overgang

Selnæs var en populær mann blant Saint Étienne-fansen før ryktene om en overgang til Kina begynte å svirre.

Klubbens tilhengere hang opp en banner med teksten «Gå bort, forræder» – delvis med Norges farger – på Saint-Étiennes treningsfelt.

Årsaken skal ha vært at Selnæs løy om hvorfor han forlot en treningsleir han var på med det franske laget. Overgangen skal gi Selnæs en lønn på totalt 100 millioner kroner over tre år.