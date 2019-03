Harry Kane reddet Tottenham etter straffedrama på Wembley

Tottenham spilte uavgjort for første gang denne sesongen i Nord-London-derbyet mot Arsenal.

Aaron Ramsey så lenge ut til å bli matchvinner da han rundet Hugo Lloris og satte 1-0 etter et kvarter på Wembley.

Men med litt over et kvarter igjen å spille gikk Kane ned for telling i straffefeltet. Dommer Anthony Taylor var klar på at det var straffespark og Kane var sikker til 1-1.

​Se straffesituasjonen og høydepunktene i videovinduet øverst!

Reprisene viser at engelskmannen var i offside før han ble felt innenfor straffefeltet.

– Det er en hårfin offside på Kane der, kommenterte Øyvind Alsaker under reprisene og får støtte fra ekspertkommentator Brede Hangeland:

– Ja, Kane er innenfor.

Selv sier Harry Kane at Tottenham var heldige før straffesparket.

– Det nuller seg ut i løpet av sesongen. Det er en del av spillet. Noen ganger får vi avgjørelser imot oss, i dag var vi heldige og fikk en med oss, sier Tottenham-spissen til BT Sports.

Det er likevel noen som mener det var en korrekt avgjørelse.

Dette på grunn av regelen som lyder: «En spiller i en offside-posjon som beveger seg mot ballen, og med intensjon om å spille ballen, som blir felt før han spiller eller prøver å spille ballen, eller utfordrer en motspiller om ballen, skal forseelsen straffes som om det intraff før offside-forseelsen».

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener dette gjør avgjørelsen korrekt. Tidligere Premier League-dommer Chris Foy mener det burde vært avblåst for offside.

Arsenal burde likevel tatt med seg alle poengene fra Wembley. Pierre-Emerick Aubameyang fikk straffe like før overtiden startet. Spissen fra Gabon klarte ikke å sette ballen forbi Lloris, og når returen ble satt utenfor endte det 1-1 på Wembley.

– Det var litt crazy på slutten. Det kunne gått begge veier. Uavgjort er nok ett godt resultat etter vår dårlige start på kampen. Det har vært en tøff uke for oss, sier Hugo Lloris til BT Sports.

Arsenal-manageren mener VAR ville ha endret utfallet av kampen etter straffesituasjonene.

– Det er vanskelig for dommerne. Man kan analysere det veldig enkelt i etterkant med TV-bilder. Det kan ikke dommerne bruke i dag. Når VAR kommer vil det gjøre jobben deres lettere, og da hadde kanskje dagens kamp vært annerledes, sier Unai Emery til BT Sports.

Straffet nølende Tottenham

Stor sjanse for Alexandre Lacaazette etter bare to minutter. Franskmannen løp seg fri inne i feltet og får ballen på ti meter etter litt tilfeldigheter. Den målfarlige spissen fikk derimot ikke et godt nok treff og sleivet ballen til side for mål.