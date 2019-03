Harry Kane var kun 17 år da Rafael van der Vaart ble hentet til London-klubben. Nederlenderen husker godt første gang den engelske angriperen fikk muligheten til å trene med de store stjernene.

– Det er ganske morsomt. Han var der som unggutt og jeg husker en av hans første treninger. Han var ikke bra. Jeg bort gikk til keeperen vår, Heurelho Gomes, og sa: «For en elendig spiss. Han kommer ikke til å bli noe.»

– Nå sitter jeg her som ekspert, men jeg har tydeligvis ikke peiling, sier en selvironisk van der Vaart i TV 2-studio.

Kane og van der Vaart spilte totalt fem minutter sammen for Spurs’ førsteslag. Det var i 1-2-tapet borte mot Newcastle i august 2012. Senere samme måned ble nederlenderen solgt til Hamburg.

Van der Vaarts spådommer gikk ikke i oppfyllelse. Siden debuten i 2011, har Kane scoret 162 mål for Tottenham. I lørdagens lokalderby mot Arsenal reddet 25-åringen ett poeng med sin straffescoring etter at han selv skaffet det omdiskuterte straffesparket.

– Det er en strålende avslutning. Jeg har aldri sett ham bomme. Han skyter med selvtillit, sa van der Vaart om Kanes mål.

Rafael van der Vaart lot seg ikke imponere av en ung Harry Kane. Foto: Scanpix/montasje

Det var landslagsspissens 16. ligamål denne sesongen.

Med scoringen mot Arsenal er Harry Kane spilleren i Premier League som har scoret flest i mål i Nord-London-derbyet.

Engelskmannen har nå ni scoringer på ni kamper mot Arsenal i ligaen. Da går 25-åringen forbi Emmanuel Adebayor som har åtte mål på tretten kamper i Nord-London-derbyet.

Hovedpersonen selv var fornøyd med måten Tottenham slo tilbake etter de dårlige prestasjonene mot Burnley og Chelsea.

– Vi har to skuffende kamper bak oss. Det var en fin måte å slå tilbake i et Nord-London-derby. Vi viste følelser og vi viste fansen at vi er klare for å krige resten av sesongen. Vi gjorde det bra i andre omgang og når er vi klare for de neste kampene mot Dormundt og Southampton, sier Kane til BT Sports etter 1-1-kampen.