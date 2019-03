Stjålet cyanidbeholder funnet - mann pågrepet nedgravd i møkk

De to pågrepne mennene, på henholdsvis 52 og 33 år, er begge fra Polen. De er siktet for grovt tyveri og vil bli fremstilte for varetektsfengsling mandag.

De er begge kjenninger av politiet.

Kan drepe over 100 mennesker

Den stjålne bilen var en Mercedes Sprinter-varebilen, og ble stjålet på Lørenskog stasjon. I bilen sto det en beholder på 25 gram med kaliumcyanid.

Pakningen kan potensielt ta livet av 125 mennesker.​

Det var universitetet i Oslo som hadde bestilt cyaniden, som skulle brukes til forskningsformål. Beholderen er 9,5 centimeter høy og er produsert av det internasjonale legemiddelfirmaet Sigma-Aldrich.

Ingen av de to mennene er ennå avhørt av politiet. Politiet vet derfor ikke om det var tilfeldig at Mercedes Sprinter-varebilen ble stjålet eller om gjerningspersonene visste at bilen inneholdt farlige medikamenter.