Lørdag morgen fikk politiet melding om at en kvinne var funnet død i en bolig på Nautnes i Øygarden i Hordaland.



Først klokken 12.42 meldte Vest politidistrikt hendelsen.

– Vi ble varslet av personer på stedet like etter klokken 10.00 lørdag, sier operasjonsleder Frode Kolltveit til TV 2.

Politiet opplyser at de har sendt noen patruljer til boligen i Øygarden nord for Bergen, for å undersøke hva som har skjedd.

– Vi foretar åstedsundersøkelser og vitneforklaringer, og det er for tidlig å konkludere med hva som har skjedd, sier Kolltveit.

Like før klokken 15 opplyser politiet at omstendighetene rundt dødsfallet fremdeles er uklart.

De opplyser at det er en kvinne som er funnet død, men ønsker ikke å gå ut med kvinnens alder.

Politiets krimteknikere er på stedet og gjør undersøkelser.

Lørdag ettermiddag har politiet begynt vitneavhør i saken, men omstendighetene rundt dødsfallet er fremdeles uklare.

– Fordi omstendighetene fremstår som uklare har vi mange folk på denne saken. Det ligger i sakens natur at vi betegner det som et mistenkelig dødsfall, sier operasjonsleder Lars Geitle i Vest politidistrikt til TV 2.

Lørdag kveld opplyser politiet at at den avdøde kvinnen vil bli obdusert for å finne dødsårsaken.



Ingen personer er pågrepet eller siktet etter dødsfallet. Politiet etterforsker saken videre.



TV 2 følger saken.