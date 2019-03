Mannen, som er fra den russiske republikken Basjkortostan, ble tvangsinnlangt på sykehus da det ble klart at han viste tegn på psykiske lidelser.

Hans advokat, Ola Lunde, har tidligere fortalt til TV 2 at det er mistanke om at han lider av schizofreni. Også den prejudisielle undersøkelsen konkluderte med at han viste tegn til en psykisk lidelse, og han er foreløpig erklært strafferettslig utilregnelig.

Nå ønsker påtalemyndigheten at russeren skal snakke med sakkyndige psykologer. Det har han dermot nektet, opplyser advokat Lunde.

– Han vil ikke snakke med de sakkyndige. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg skal snakke med ham om det til uka, sier Lunde til TV 2.

20-åringen skal ikke ha gitt noen forklaring på hvorfor han ikke vil snakke med de to psykologene. Å snakke med sakkyndige er frivillig, så han kan nekte, men dette kan påvirke rettens forutsetninger for å vurdere mannens utilregnelighet.

Retten og sakkyndige kan fremdeles observere mannen blant annet under hovedforhandlingene.

– Men det blir kompliserende for deres endelige vurdering, sier Lunde, som hele tiden har ment at mannen er syk og trenger behandling.

Tilfeldig offer

Det var torsdag 17. januar en 25 år gammel kvinne ble knivstukket i ryggen da hun skulle betale i kassa på Kiwi i Møllergata i Oslo.

Kvinnen som ble knivstukket var et tilfeldig offer.

Tilstanden hennes var lenge kritisk. Hun ble liggende flere dager på respirator og i koma. Kniven traff hovedpulsåren som frakter blod til hjertet.

Det gikk bra med kvinnen, og etter noen dager var hun utenfor livsfare.

Den 20 år gamle russeren ankom Norge samme dag. Han ble først siktet for terror.

Bakgrunnen for terrorsiktelsen var opplysninger mannen kom med i avhør. Her fortalte han at han mente mennesker i Skandinavia hadde det for godt, og at han ønsket å ta livet av nordmenn og andre europeere. Ifølge hans forsvarer viste han ingen tegn på at han angret på handlingen.

Utilregnelig

Mannen endret derimot forklaring, og forklarte til forsvarer Lunde at det ikke var terror likevel.

Mannen sa da at situasjonen oppsto fordi han var i svært dårlig forfatning. Han forklarte da at han reiste til Norge helt alene, og at han har reist hit på en ordinær ferietur.

Nå er russeren siktet for forsøk på overlagt drap. Saken etterforskes av Oslo politidistrikt.

Russeren har ifølge hans forsvarer ikke utvist noen form for anger