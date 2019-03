Trond Giske lå i første omgang an til å bli innstilt av valgkomiteen som medlem av arbeidsutvalget i Trøndelag Arbeiderparti.

Så dukket den mye omtalte dansevideoen opp hvor Giske poserer sammen med en yngre dame på utestedet Bar Vulkan i Oslo.

Spekulasjoner

Episoden førte til at en enstemmig valgkomité besluttet å endre innstillingen.

Man skulle derfor tro at det ikke var knyttet særlig spenning rundt helgens årsmøte som arrangeres i Stjørdal, like utenfor Trondheim.

Den siste uken har det imidlertid oppstått rykter og spekulasjoner om at det kan komme et såkalt benkeforslag på Trond Giske.

Dette betyr at en delegat som ikke sitter i valgkomiteen kan komme med et forslag om at Giske likevel skal få en plass i arbeidsutvalget.

– Overrasket

Trond Giske selv har holdt kortene tett til brystet, og har ikke ønsket å si noe om hva han eventuelt vil gjøre om et slikt forslag skulle komme opp.

Valgkomiteens leder, Jorodd Asphjell, sier til TV 2 at han har registrert at det har vært mye spekulasjoner i media om et mulig benkeforslag på Trond Giske.

– Jeg tror alle de som er til stede her i dag er mest opptatt med å utvikle politikken for Trøndelag Arbeiderparti. Men jeg hverken håper eller tror at det vil komme et benkeforslag, sier Asphjell.

– Blir du overrasket om det skulle skje?

– Ettersom vi har en enstemmig valgkomité som vil legge fram sin innstilling, så blir jeg overrasket dersom det skulle skje, sier han.

På spørsmål om hvor mye støyen rundt Giske plager partiet, sier Asphjell at det er viktig for dem at fokuset ligger på politikken, og ikke på eventuelle spekulasjoner om hvorvidt det vil komme et benkeforslag eller ikke.

Bred støtte

Til tross for de siste ukers kontreverser viser en ny spørreundersøkelse gjennomført av Adressevisen at Trond Giske har bred støtte i Trøndelag.

Hele 74 prosent av Ap-velgere i Trøndelag opplyser at de har stor eller noen grad av tillit til at Trond Giske kan gjøre en god jobb som politiker for Ap.

Giske selv sier til avisen at han ble litt satt ut av tallene.

– Det er vanskelig å sette ord på hva dette betyr for meg, en slik støtte er veldig rørende. Jeg fikk tårer i øyekroken, sier han til avisen.

Avgjørelsene fra årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti er ventet å komme lørdag ettermiddag.