– Jeg kjøpte en brukt sparkstøtting og en crossmotor på nettet. Så tok jeg av treverket på sparken, og sveiset på motoren med 120 hestekrefter.

Christine Tybring-Torsk fra Bærum ønsket å teste hvor fort sparken kunne kjøre. Etter å ha sveiset sammen seks ulike spark-modeller, kontaktet hun politiet.

– De tilbød meg å dra til isbanen på Gol i Hallingdal, hvor jeg kunne fartsmåles på isen.

Tybring-Torsk er en del av familien Tybring-Gjedde. Som TV 2 tidligere har fortalt, byttet 26-åringen navn i 2016 for å markere et skille i livet.

90 km/t på to meier

Fartsentusiasten forsøkte å finne tidligere hastighetsrekorder for motorisert spark på nettet, i tillegg til å kontakte Guinness World Records. På den måten var hun sikker på at hun hadde mulighet til å lage historie.

– Politiet målte maksfarten til 90 km/t. Det skal sies at de var rimelig imponerte over hva jeg hadde bygget, forteller Christine.

Nå har hun sendt inn resultatet til Guinness rekordbok, og venter spent på om hun blir rekordholder. Til tross for et resultat å være stolt av, sier ikke Tybring-Torsk seg ferdig med forsøket. Hun er i gang med et nytt prosjekt.

– Neste år håper jeg på å runde 200 km/t med en ny spark.

UTGANGSPUNKTET: Ved å kombinere disse to transportmidlene ville bærumsjenta sette verdensrekord. Foto: PRIVAT

Vil bli verdensmester

– Det kule med å kjøre fort på spark er at du kun har fotfeste med to meier. Det er en helt annerledes fartsopplevelse.

Hun vet godt hva hun snakker om. Om sommeren når det ikke er sparkføre briljerer 26-åringen på andre raske fremkomstmidler. I fjor vant hun EM i vannskuter – i herreklassen. Til sommeren er en gullmedalje i vannskuter-VM målet.

– Blir du aldri redd for at det skal gå for fort?

– Hvis du er redd, da går det galt. Dersom man ikke er redd, går det alltid bra, ler hun.

Da bærumsjenta likevel hadde politiet tilgjengelig på isen i Hallingdal, benyttet hun anledningen til å også forsøke å kjøre fortere enn politiet.

– Jeg slo dem rått. Jeg ble faktisk sykt skuffet over motoren til politibilen. Det hjelper ikke å ha på blålys, når de ikke klarer å slå meg på spark engang.