Den amerikanskstøttede syriske militsen SDF (Syrias demokratiske styrker) har de siste dagene hatt en pause i kampene for å evakuere sivile og IS-krigeres familiemedlemmer fra Baghouz.



Den lille landsbyen ligger ved elva Eufrat, nær grensen til Irak, og er det aller siste landområdet som kontrolleres IS.

Fredag hevdet de at alle sivile var evakuert, og iverksatte det de beskrier som sin siste offensiv mot terrororganisasjonen.

Frykter selvmordsbombere

– Kampen for å utrydde det som er igjen av IS har begynt, sier SDF-kommandanten Adnan Afrin til nyhetsbyrået AP.

– Det siste slaget har startet inne i Baghouz-gårdene. Alle som er igjen der inne, regnes som fiender, sier Afrin.

Styrkene venter at IS-krigerne vil gjøre motstand, og er forberedt på at de vil benytte alle sine kjente stridmetoder, inkludert selvmordbombere. De vil ikke spå hvor lang tid det vil ta å nedkjempe IS-krigerne.

Overfor AP anslår Afrin at det kan være mellom 1.000 og 1.500 IS-krigere igjen i gårdene rundt Baghouz.

Flere tusen sivile er den siste tiden evakuert fra området og brakt til leirer i provinsen Hasaka, som er under kurdisk styre nordøst i Syria.

PÅ FLUKT: Til og med små barn, som denne jenta, blir ransaket av SDF-styrkene etter at de har flyktet fra de IS-kontrollerte områdene. Foto: Bulent Kilic/AP

Ikke bekjempet ennå

USAs president Donald Trump hevdet torsdag feilaktig at de allierte styrkene hadde tatt tilbake 100 prosent av de IS-kontrollerte områdene i Syria. Fremdeles har islamistene krigere igjen i ørkenområdene.

Omlag 13.000 mennesker, der størsteparten er kvinner og barn, har blitt evakuert fra områdene rundt det IS-kontrollerte området den siste uken.

Fremdeles er det knyttet noe usikkerhet til terrororganisasjonens slagkraft og utbredelse.

En 38 år gammel kvinne som var blant de evakuerte fra Baghouz fredag, sier til nyhetsbyrået at terrororganisasjonen fremdeles styrkes i andre områder.

– De er kun svake i Baghouz. Andre steder ekspanderer de, og er sterke, sier kvinnen. Hun hadde med seg sine tre barn, men mannen hennes ble igjen i området for å støtte IS.

Lederne for SDF heder at det kun er terrorister igjen i områdene der krigshandlingene nå vil finne sted.

En syrisk soldat sier derimot ifølge CNN at flere ektefeller av IS-krigere fremdeles oppholder seg i Baghouz, og at de ikke ønsker å forlate området. Flere sivile skal dermed fremdeles oppholde seg i området der kampene mellom IS og SDF vil finne sted.

Fredag ble den siste gruppen med sivile evakuert fra Baghouz-området. Likevel skal det fremdeles oppholde seg kvinner og barn i området der kampene mot IS-styrkene skal kjempes. Foto: Delil Souleiman

Utslitte, sultne og syke

Ifølge en rapport fra FN har mer enn 84 personer, der to tredeler er barn under fem år, mistet livet på flukt mot al-Hol-leiren i Hassekh-provinsen, siden desember. Omlag 45.000 flyktninger er nå bosatt i området, etter å ha flyktet fra terrororganisasjonen i Deir el-Zour-provinsen.

– Mange av de som ankommer er utslitte, sultne og syke, ifølge Jens Laerke, talsmann for FNs kontor for koordinering av humanitært arbeid, i en nyhetsbrief i Geneve fredag, ifølge AP.