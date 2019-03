– Studentene blir ikke tatt på alvor

– Vi vil jo selvfølgelig at studenter ikke skal ha slike tanker i det hele tatt. Det er viktig at studentene skal ha det bra psykisk mens de studerer. Det er også viktig for at de skal kunne gjennomføre studiene sine, så dette er noe vi er opptatt av. Det å studere er hardt arbeid. Vi vet at mange synes det er tøft å begynne å studere, man flytter kanskje til en ny by og kanskje man føler seg ensom, sier Nybø.

Forsknings og utdanningsministeren sier til TV 2 at ingen skal måtte gå rundt med selvmordtanker. Foto: Hagen, Fredrik

Nybø sier at de har flere gode tilbud tilgjengelig for studenter gjennom studentsamskipnadene rundt om i landet.

– Her er det ulike ting som skal gjøres. Hovedsakelig skal studenter som alle oss andre bruke det offentlige helsevesenet. Vi har for studenter et supplement med studentsamskipnadene rundt omkring på studieplassene. De satser vi hardt på, og de får overført mange millioner til å drive med studentvelferd. De driver med et bredt spekter av tiltak. Hva tilbudene hos de enkelte innebærer er litt forskjellig, men det er flere gode tjenester tilgjengelig. Blant annet psykologtjenester på nett, ekstra bistand rundt eksamen, sosiale tilbud og idrett, sier Nybø.

Etterlyser nytenkende tiltak

Styrelederen for Studentsamskipnaden Oslo og Akershus, Vetle Bo Saga, sier til TV 2 at det ikke alltid er like enkelt å ta fatt på studenttilværelsen.​

– Man vet at er mange utfordringer knyttet til å flytte for seg selv å studere. Man er i en ny og sårbar fase der man skal få seg nye venner, plutselig må man styre sin egen økonomi, fagene på skolen er mer krevende enn før og alt dette skjer ofte samtidig, sier Saga til TV 2.

Saga sier at de har tilrettelagte tilbud for studenter som vil snakke med noen om problemene sine, og at alle studenter kan komme til dem.

– Hos oss er det et stort apparat som jobber med rådgivning og psykisk helse. Vi har lavterskeltilbud som skal gjøre at det er lett å komme til oss. Vi har for eksempel psykologtjeneste på tilbudslisten vår som er tilgjengelig for alle studenter, sier Saga.

Vetle Bo Saga tror mange kan slite med å tilpasse seg en studiehverdag preget av mye nytt. Foto: Unni Irmelin Kvam / SiO

Han sier det er stor pågang på tjenestene de tilbyr. Nå etterlyser han at utdanningsinstitusjoner og politikere tenker nytt.

– For eksempel er det ikke sikkert at en stor forelesningssal er det beste læringsmiljøet for en student. Det kan for mange virke avskrekkende. De viktigste tiltakene som kan gjøres på feltet er å bidra til mestring og forebygging, sier Saga.