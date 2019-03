Kong Momo, gestaltet av Wilson Neto, fikk nøklene til byen i den tradisjonelle symbolhandlingen som markerer at en av verdens mest berømte og største fester er i gang.

Ordføreren står over

Men byens ordfører, den tidligere pastoren Marcelo Crivella, kan styre sin begeistring og er ikke med på festen. Han har også halvert pengestøtten til sambaskolene som viser fram sine talenter – og mye naken hud – i løpet av karnevalet.

I stedet for ordføreren, steppet en annen Marcelo – turistminister Marcelo Alves – inn på Rios Sambódromo når kongen av karnevalet skulle få nøkkelen til hele herligheten.

Myndigheten venter at sju millioner mennesker – inkludert halvannen million turister fra inn- og utland skal svinge seg i den enorme gatefesten.

Flere av sambaskolene har valgt å fremheve kvinner, svarte og urbefolkningen i årets karneval, som oppfattes som et «takk for sist» til Brasils høyrepopulistiske president Jair Bolsonaro.

Fest i Sydney

I Australias største by markeres karnevalstiden med prideparaden Sydney Gay & Lesbian Mardi Gras. 12.500 feststemte mennesker og rundt 200 fargerike vogner deltar i opptoget langs Oxford Street.



I tillegg venter arrangørene rundt 300.000 tilskuere – også de i god stemning og med høy partyfaktor – når paraden går av stabelen for 41. gang.

Årets tema i Sydney er «fryktløs», en oppfordring til lhbtqi-personer verden over til å utvide mot og stå fram som den de er. Også «down under» blir det et hint av Brasil når gruppen Fruits from Brazil viser sin motstand mot Bolsonaro, som oppfattes som homofob, sjåvinist og rasist.



Gruppen, som for anledningen er utkledd som glitrende frukter, støtter homofile og lesbiske brasilianere bosatt i Australia.

(©NTB)