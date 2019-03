Craven Cottage (London): Det er dagen derpå i Vest-London for Håvard Nordtveit og Fulham. På Craven Cottage, der klubben holder til, er det omtrent helt folketomt, foruten om banemannskapet som prepper gressmatta for møtet med Chelsea på søndag og Håvard Nordtveit som møter TV 2 for et intervju.

Nordmannen, som er på lån fra tyske Hoffenheim, forteller om den siste dagen i februar, da Claudio Ranieri fikk sparken etter kun drøye tre måneder i jobben.

– Ryktene begynte å gå i garderoben om at Ranieri skulle få sparken. Likevel fikk vi gjennomført en vanlig dag på jobben slik vi vanligvis gjør dagen etter kamp. Litt seinere på dagen fikk vi beskjeden om at Scott Parker skulle ta over resten av sesongen. Da vi kom i dag var Ranieri og teamet hans her for å ta farvel og ønske oss lykke til videre. Det synes jeg var stort av han både som person og manager, sier Nordtveit til TV 2.

– Ikke helt fornøyd på trening

Det har vært tunge tider for Fulham. Det er andre gang klubben bytter manager denne sesongen. I følge Nordtveit var det riktig med enda en forandring nå.

– Det var nok litt blandede følelser i spillergruppen, men jeg tror det var det beste for klubben. Jeg har merket det på de andre spillerne, at de ikke har vært helt fornøyd på trening, så da er det kanskje på tide. Vi har manglet de siste fem prosentene. Det kan utgjøre en stor forskjell i fotballkamper, så jeg tror dette var det rette for Fulham.

Fulham fikk en liten oppsving etter at Ranieri ble ansatt, men med bare to seirer og en uavgjort på de ti siste kampene er Fulham nest sist på tabellen med 17 poeng. Det er ti poeng opp til trygg grunn, men Nordveit og Fulham har ikke gitt opp håpet.

– Det er absolutt ikke sånn at vi har begynt å forberede oss på Championship, vi har 10 kamper igjen. Vi skal selvsagt nyte følelsen av å spille i verdens beste liga. Vi har fremdeles en mulighet, da kan vi ikke se tilbake på at vi ga opp 10 kamper før sesongslutt. Men selvsagt blir det tøft, vi har både Chelsea, Liverpool og Manchester City i de neste kampene.

– Har ingenting å tape

Situasjonen med Fulham minner Nordtveit om da han kom til Borussia Mönchengladbach i 2011. Da kjempet den tyske klubben for å holde seg i Bundesliga, og klarte det.

– Jeg sitter med de samme følelsene som jeg gjorde da jeg kom til Borussia Mönchengladbach. Man våkner opp midt på natten og tenker på at man ligger på nedrykksplass, det er kampen for tilværelsen. Men så samles man også ekstra som et lag i sånne situasjoner, det blir ekstra viktig å holde sammen. Og når man da til slutt klarer det man har jobbet for - det er noe av det mektigste jeg har vært med på. Nå har vi muligheten til å gjøre noe historisk. Vi har ingenting å tape, vi kan gå inn i kamper med lave skuldre og ta det derfra.