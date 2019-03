Da var sjåføren «svært beruset», ifølge politiets egen beskrivelse.

– Han hadde en promille på over 2, sier operasjonsleder Haagen Løvseth til TV 2.

Politiet mener kjøreturen startet i mannens hjemfylke Trøndelag. De første telefonene om kjøreturen kom ved 14.30-tiden.

– Det var meldinger om at bilen hadde kjørt av og på veien, den hadde snudd og føreren hadde vært innom butikker for å kjøpe mer alkohol. Vi var på utkikk etter bilen og ved Rena fikk vi stoppet den, sier operasjonslederen.

Løvseth kaller kjøreturen svært farlig og uansvarlig.

– Når vi får så mange meldinger om saken, viser det at mange var av samme oppfatning. Han skal være veldig glad for at dette gikk bra, sier Løvseth.