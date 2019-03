Politiet i Tønsberg etterforsker nå saken, som skjedde i en omsorgsbolig i Færder kommune i Vestfold.

– Det er en tragisk hendelse. Det er en beboer som ble badet i altfor varmt vann. Det er en helt forferdelig situasjon for pårørende og de som jobber på stedet, sier rådmann i kommunen, Torill Eeg, til TV 2.

Hendelsen skjedde forrige søndag, den 24. februar. Det var VG som først omtalte hendelsen.

Mannen som ble badet var i en tilstand der han ikke var i stand til å gjøre rede for seg.

Menneskelig svikt

Rådmann Eeg sier at kommunen har retningslinjer som skal følges i forbindelse med den aktuelle arbeidsoppgaven, men at det har skjedd en menneskelig svikt.

– Den som var der og gjorde dette er tatt ut av tjeneste, og har det selvfølgelig helt forferdelig, sier Eeg.

Kommunen har nå sent melding til fylkesmannen og bedt om tilsyn. Det er også igangsatt utredninger for å få klarhet i hendelseforløpet.

I tillegg skal de gjennomgå alle temperaturmålere på alle varmtvannstanker og kraner, for å sørge for at det temperaturregulator med lås.

En tragedie

Ordfører i kommunen, Roar Jonstang (H) sier til TV 2 at kommunen er rystet hendelsen.

– Dette er en tragedie. Det som har skjedd er helt forferdelig, sier Jonstang.

Politiet har gjennomført flere avhør i saken, men har ikke tatt ut en siktelse. Det er likevel en person som er mistenkt.

Medarbeideren ved boenheten er ifølge rådmannen i Færder tatt ut av tjeneste. Kommunen ha vært i kontakt med mannens pårørende.

Den avdøde var en mann i 50-årene.