Søndag fra kl. 17.05: Se Everton-Liverpool på TV 2 Sport Premium eller Sumo!

Tidligere denne uken ble en Jürgen Klopp-kommentar oppfattet som at Merseyside-derbyet betyr mer for Everton enn for Liverpool.

– Vi vet alle at for dem er det som en VM-finale, sa Liverpools manager.

Evertons manager ler når han blir konfrontert med Klopps kommentar, ifølge den britiske avisen The Guardian.

– For oss, spør Marco Silva retorisk.

– Det er en spesiell kamp for begge. For byen også. For begge lags supportere er det en spesiell kamp. Jeg ser ikke en stor forskjell, fortsetter han.

Så minner han om det dramatiske derbyet på Anfield i desember, der Klopp stormet banen etter at Divock Origi ble matchvinner i det 96. minutt.

– Det følte jeg var en spesiell kamp for begge lag. De feiret det heldige målet, det heldige øyeblikket de hadde i de siste sekundene av kampen, som om det var en VM-finale, sier Silva.

På sin pressekonferanse før kampen er Klopp noe mer moderat når han snakker om betydningen av derbyet.

– Evertons supportere vil ikke at vi skal vinne noe, og det er antageligvis på samme måte motsatt vei. Det er mye følelser og lidenskap i kampen. Det er sånn fotball skal være. Det kommer til å bli høylydt og vilt, varsler Klopp, ifølge Liverpools nettsider.

Everton har en forbannelse å bryte dersom de skal ta tre poeng mot byrivalen. Forrige gang de vant et Merseyside-derby, var 17. oktober 2010. Da var Roy Hodgson Liverpool-manager og Fernando Torres fortsatt på topp.

Lagets portugisiske manager ser positivt på sjansene.

– Om vi spiller som i desember, blir det veldig bra. Det betyr at vi kommer til å være veldig nær å vinne kampen. Vi hadde fortjent mer, mener Silva ifølge Liverpool Echo, og sikter til 0-1-tapet på Anfield.

