Strømsgodset bekrefter signeringen av midtbanespilleren på sine netttsider.

– Jeg er veldig glad for å ha signert denne avtalen med Strømsgodset. Det er en flott mulighet for meg å spille fotball i et nytt land og jeg ser frem til å hjelpe laget med mine kvaliteter og erfaring. Jeg er veldig klar for å gi alt jeg har og gleder meg bare til å komme i gang, sier Sylla i pressemeldingen.

– Vi har lenge vært i markedet etter en fysisk sterk midtbanespiller med stor aksjonsradius og tilstedeværelse. Vi har vært tålmodige og gått grundig til verks. Nå har vi fått på plass en spiller som fyller dette behovet og som i tillegg har erfaring fra flere europeiske toppligaer. Yacouba Sylla er en klassespiller som vi har store forventninger til og som vi en periode ikke trodde var mulig å få til norsk fotball, sier sportssjef Jostein Flo.

Sylla har en omflakkende karriere bak seg, og hans siste klubb var belgiske Mechelen som han gikk til i fjor vinter. På grunn av økonomiske problemer i klubben ble Sylla løst fra kontrakten for noen måneder siden, og dermed kunne Godset henten ham uten overgangsvederlag.

I 2013 gikk midtbanespilleren til Aston Villa, der han spilte 22 kamper i Premier League før han ble utlånt til Kayseri Erciyesspor.

Senere ble han solgt til Rennes, et opphold som heller ikke ble en suksess for mannen som spiller landskamper for Mali. Han har også u-landskamper for Frankrike.

Etter låneopphold i Montpellier og Panathinaikos gikk ferden til Belgia - før altså Norge blir neste stopp.

– Yacouba har trent med Mechelen inntil avtalen ble terminert i slutten av januar. Han er i god fysisk form og en meget seriøs og profesjonell type. Han er nøye med søvn, kosthold og alt som påvirker det fysiske. Yacouba har spilt 88 kamper på toppnivå i sterke ligaer som Frankrike, England og Tyrkia og har uten tvil et høyt toppnivå. Vi ser frem til å få ham i gang her hos oss, sier Jostein Flo.