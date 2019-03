Foreldrene til den avdøde studenten sier at de har latt være å kritisere presidenten under samtalene mellom USA og Nord-Korea, men nå er det slutt på stillheten. Det skriver BBC, fredag.

– Kim og hans onde regime drepte vår sønn, ingen unnskyldning eller overdådig ros rettet mot oss kan endre det, sier foreldrene.

Uttalelsene kommer etter at Trump har gått ut å rost Kim Jong-un og USAs forhold til Nord-Korea.

Dette sa foreldrene

I en uttalelsen som foreldrene kom med fredag, sier de at ikke finnes unnskyldninger for det deres sønn ble utsatt for.

– Vi har vært respektfulle under samtalene i Hanoi, men nå må vi uttale oss. Det forferdelige regimet i Nord-Korea er ansvarlige for enorme lidelser og ondskap. Ingenting kan bli sagt for å få han tilbake, sier familien.

Otto Warmbier som var student ved Universitetet i Virginia, ble arrestert i Pyongyang i desember 2015 under en arrangert tur til hovedstaden. Bakgrunnen for arrestasjonen var at han skal ha stjålet en plakat på et hotell.

Myndighetene i Pyongyang returnerte 22-åringen til USA i juni 2017. Da var Warmbier i koma og han døde få dager senere i sin hjemby Cincinnati, Ohio.

Dette har Trump sagt

Donald Trump tok opp Wambiers død da han møtte pressen under sitt besøk i Hanoi.

– Kim Jong-un fortalte meg at han ikke visste om at Otto Warmbier var holdt i fangenskap, og jeg tar hans ord for det, skal Trump ha sagt, ifølge BBC.

– Jeg tror ikke Kim Jong-un hadde tillatt dette å skje. Det hadde ikke vært til hans fordel at noe sånt hadde skjedd, skal presidenten ha sagt.

Torsdag sa Trump til Fox News at Nord-Koreas leder var så skarp som en mann kan være, og at han er en ekte leder.

– Folk sier at jeg ikke skal like han, men hvorfor skal jeg ikke like han. Han er en karakter og en skikkelig personlighet, og han er virkelig smart, sa Trump.