Danske Mads skal dyrke tonnevis med cannabis

Sklerosepasienter og kreftsyke er blant mange som får cannabis-medisin for å dempe smertene. I dag er behandlingen dyr, og støtteordningene er kompliserte. Medisinen importeres fra Nederland og Canada, men med produksjon i Danmark regner Horsted med at prisene vil gå ned.

Får cannabis-behandling

Det håper Per Kruse (62) på. Han har fått cannabis-behandling i to og et halvt år. En arbeidsulykke førte til operasjon i ryggen og han fikk store mengder morfin for å dempe smertene. Morfinen gjorde han sløv, uengasjert og deprimert, og han forteller at livet hans har endret seg radikalt etter at han startet med cannabis-behandling.

– Jeg har mer livskvalitet, jeg har fått apetitten tilbake og lysten til å leve. Cannabis-behandlingen har rett og slett gitt meg et bedre liv, sier han til TV 2.

Produksjonen i Odense følges tett av de som bruker medisinene i Danmark.

Mads Pedersen i Aurora Nordic regner med at han begynner å tjene penger på sine investeringer innen august. Da skal medisinen hans ut på markedet til Per og de mange andre smertepasientene rundt om i Europa.

Vil dyrke cannabis i Norge

I Norge er det tillat med medisinsk cannabis for pasienter med så sterke smerter at andre godkjente legemidler ikke lindrer tilstrekkelig.

– I dag importeres cannabis først og fremst fra Nederland. Jeg mener vi burde vurdere om det også skal dyrkes i Norge, siden det er et lovlig produkt, sier Guri Melby (V).

Guri Melby er stortingsrepresentant for Venstre. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

Politikeren mener vi kan lære mye av erfaringene danskene har gjort seg.

– Det vil kunne være overførbart til norske forhold der medisinsk cannabis er lovlig, men ikke særlig utbredt. Vi bør definitivt se på om vi kan dyrke det her eller i stedet for å importere det, sier Melby.

Venstre fikk gjennomslag for at pelsdyrnæringen skal legges ned innen 2025. Venstrepolitikeren mener en ny cannabis-næring i Norge er en god anledning for pelsdyrbønder å starte opp et nytt levebrød.

– De bøndene som i dag bruker arbeidstiden sin og eiendommen sin på pelsdyrnæringen, trenger noe nytt å gjøre. Vi har satt av penger til omstillingsmidler bøndene, og da kan de vurdere om det å dyrke cannabis til medisinsk bruk kan være en mulig næringsvei, sier Melby.