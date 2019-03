Om to uker skal mannen stille i retten i Nord-Troms tingrett.

Bendiktsen ble funnet med 13 knivstikk i sitt nedbrente hjem i juli 1998.

Under obduksjonen ble det funnet DNA-materiale som påtalemyndigheten mener viser at hun ble utsatt for et seksuelt overgrep i forkant av drapet.

Dette DNA-materialet er nå et viktig bevis i saken mot den tiltalte 38-åringen.

Hans forsvarer sier nå til TV 2 at han vil forklare at hans DNA ble funnet på stedet fordi han hadde et kortvarig forhold til Bendiktsen.

– Vi mener at selv om det er funnet DNA-spor fra ham på stedet, kan ikke det knyttes til tiltalen, sier advokat Daniel Storrvik.

– Han vil forklare at det stammer fra en nær relasjon han har hatt med Bendiktsen.

– Hva slags relasjon dreier det seg om?

​– Han vil forklare at det dreier seg om en intim relasjon, men kortvarig, sier Storrvik.

Jobbet for avdøde

38-åringen ble pågrepet på Gardermoen lufthavn om formiddagen onsdag 20. juni 2018 i det han ankom landet. Han er tamil og srilankisk statsborger, og har oppholdt seg på Sri Lanka de siste årene.

DØDE I 1998: Marie-Louise Bendiktsen.

Han kom til Norge som mindreårig asylsøker i 1997, og jobbet i Bendiktsens hage to måneder før hun ble funnet drept.

Forsvarer Storrvik sier at relasjonen mellom 38-åringen og Bendiktsen blir sentral i forsvarets forsøk på å underbygge deres klients uskyld.

– Han har ikke hatt status som siktet eller mistenkt tidligere i saken, det dreier seg kun om DNA-sporet, sier Storrvik.

Videre skal 38-åringen ha forklart seg detaljert for politiet, og har vært innstilt på å samarbeide.

– Nå har han det fint, men han er selvfølgelig preget av den alvorlige tiltalen, sier forsvareren.

Drapsmysterium

Drapet var i mange år ett av Norges største drapsmysterier, og etterforskningen er en av de mest omfattende i norsk kriminalhistorie

Da drapet ble begått bodde det 2300 mennesker i Sjøvegan. Mange tilreisende var i området på grunn av sommerferie, åpning av laksefiske og den årlige kulturuka.

Totalt har politiet avhørt nesten 1400 personer, og politiet har vært på rundspørring hos over 3000 personer. Det ble tatt DNA-prøver av et uttall menn.

Den tiltalte mannen var tidlig i politiets søkelys. Han var i Sjøvegan på drapstidspunktet, men forlot deretter landet.

Rettsaken starter 13. mars.