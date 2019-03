Dette opplyser opplyser kongedømmet, skriver AP.

Saudi-Arabia skal ha tilbakekalt statsborgerskapet via et kongelig dekret allerede i november, men først fredag ble avgjørelsen kunngjort i kongedømmets offisielle tidsskrift.

Kunngjøringen kommer dagen etter at amerikanske myndigheter gikk ut med en dusør på drøyt 8 millioner for informasjon som kan føre til Hamza bin Laden.

Hamza, som er i slutten av 20-årene, ble født i Jeddah i Saudi-Arabia. Han har tidligere blitt omtalt som «jihad-kronprinsen» og blir ansett som en gryende leder av terrornettverket al-Qaida.

Han har tidligere truet USA med hevn etter at faren hans ble drept av amerikanske spesialstyrker i 2011. På en video sendt ut av al-Qaidas medieavdeling i 2016, sa Hamza bin Laden at amerikanerne er ansvarlig for sine lederes beslutninger, og at al-Qaida vil fortsette sin hellige krig mot USA.