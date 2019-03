– Jeg så at folk gråt på tribunen

Mye ligger med andre ord i potten for begge lag når de 22 utvalgte entrer gresset nord i London ved lunsjtider.

– Tottenham er det beste spillende laget sammen med City i ligaen, men de har alltid problem mot de mindre lagene. De tapte mot Burnley og Wolverhampton. Det er det største problemet til Tottenham. Mot Arsenal kommer de til å ha en bra dag, spår van der Vaart, som mener Tottenham er et forbilde for mange i verdensfotballen.

Rafael van der Vaart tilbragte to sesonger i Real Madrid før ferden gikk videre til Tottenham. Foto: Daniel Ochoa De Olza

– De har strålende spillere og en fantastisk trener. De fortjener mye mer. De fortjener en tittel, men jeg tror ikke det kommer til å skje i år.

– Men tror du de klarer å vinne titler med det laget og tilnærmingen de har til overgangsmarkedet?

– Jeg elsker måten de gjør det på. Jeg synes det er veldig positivt. Man har mange klubber som bruker enorme summer. Det er selvsagt sånn det er i disse dager, men jeg er glad for at Tottenham prøver å bygge noe med egne spillere og store talenter. Derfor tror jeg det er bra at Tottenham får vist frem at man kan oppnå suksess uten å bruke mye penger.

Angrer på Spurs-exit

Selv om forholdet bare varte i to sesonger før van der Vaart dro videre til Tyskland og Hamburg, virker kjærligheten mellom fansen og mannen med den gylne venstrefoten å vare evig. På 77 kamper i Spurs-trøyen leverte van der Vaart 28 scoringer før Harry Redknapp ble sparket og André Villas-Boas tok over styringen.

– Jeg kom til Tottenham fra Real Madrid. Real Madrid var en av drømmene mine. Jeg måtte forlate klubben, så derfor dro jeg til Tottenham. I Real Madrid var alt som i paradis. Det var utrolig. I Tottenham var det mer en familie. Alt var perfekt, sier van der Vaart.

– Det ble bare to sesonger i Tottenham. Angrer du på at du dro?

– Jeg har alltid angret på at jeg dro tilbake til Hamburg. Det hadde vært bedre å bli værende, men man tar av og til dumme valg.

Rafael van der Vaart og Nederland maktet ikke å hindre Andres Iniesta i å sikre seier til Spania i VM-finalen i 2010. Samme sommer ble van der Vaart solgt til Tottenham på Deadline Day. Foto: Frank Augstein

Til Nederland for kjærligheten

Minnene forsvinner likevel ikke selv om karrieren aldri ble det samme. Tre år i Hamburg, én sesong i Real Betis ble etterfulgt av en gigantisk sportslig nedtur i danske Midtjylland og Esbjerg. Men det betyr ikke noe nå.

– Jeg kom hit på grunn av kjærligheten. Av og til gjør man ville ting for kjærligheten, flirer van der Vaart.

Og kjærligheten heter Estavana Polman (26). Den ti år yngre samboeren er en av Nederlands store håndballstjerner og spiller til daglig klubbhåndball i danske Esbjerg.

– Når du treffer en fantastisk jente, så kommer fotballen i andre rekke. Jeg var også i en alder som det passet fint å spille i Danmark i. Jeg følte ikke at jeg var på topp av karrieren, så jeg kunne dra til Danmark. Så det var en god avgjørelse, sier van der Vaart.

Skader og benkesliting ble til slutt van der Vaarts bane, og derfor valgte han å legge skoene på hyllen for godt i november i fjor. Nå nyter han tilværelsen som omreisende fotballekspert, og ikke minst pappa til lille Jesslynn som kom til verden sommeren 2017.

– Vi har et normalt familieliv, men jeg har flere plikter hjemme nå. Det er et annerledes liv enn det jeg har vært vant med, men jeg liker å ta vare på familien. Det er det jeg gjør. Men jeg reiser også en del. Det er ikke et kjedelig liv, sier van der Vaart.

Det er tydelig at van der Vaart har funnet seg godt til rette i rolige omgivelser i den lille kystbyen Esbjerg sammen med familien.

– Jeg kom hit på grunn av kjæresten min, og jeg er så glad for at vi har en livsstil som vi liker. Det er rolig og folk lar oss være alene. Det er noe av grunnen til at jeg liker Danmark. Det er rolig her. Dersom vi drar til Tyskland eller Nederland, så er det annerledes. Her føles det ok, sier van der Vaart, vel vitende om at lille Esbjerg er noe helt annet enn Amsterdam, London og Madrid ...